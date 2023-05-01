"Росію потрібно скинути з повітря": Україна отримає винищувачі F-16 від США - Кулеба

Американські літаки F-16 є необхідним елементом системи ППО, що дозволить запобігти падінню ракет на українські міста, підкреслив Кулеба.

https://glavred.net/ukraine/rossiyu-nuzhno-sbrosit-s-vozduha-ukraina-poluchit-istrebiteli-f-16-ot-ssha-kuleba-10467247.html Посилання скопійоване

Кулеба заявив, що Україна отримає F-16 від США / УНІАН, Вікіпедія

Сполучені Штати Америки усвідомлюють величезну потребу Збройних сил України у сучасних винищувачах F-16. Без них українські захисники не зможуть "скинути" країну-агресорку Росію з повітря та виграти війну. Про це заявив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба в ефірі телемарафону.

"З першого дня повномасштабного вторгнення Росії адміністрація Байдена робила дуже багато для перемоги України. Відкривала різні збройні постачання. Тому логічно, що наступними мають стати F-16", - сказав Кулеба.

Він відзначив, що американські літаки F-16 є необхідним елементом системи протиповітряної оборони, що дозволить запобігти падінню ракет на українські міста та захистити цивільне населення. Крім того, ці літаки є важливими для контрнаступу та забезпечення безпеки зернового коридору.

відео дня

"Росію потрібно скинути з повітря, це задача стратегічної ваги. Неможливо виграти у війні, не скинувши Росію з повітря, і F -16 – це той шлях, яким можна цього досягнути. Я кажу впевнено, що ми ці літаки отримаємо, бо США розуміють, що це має відбутись. Питання лише часу" - заявив міністр.

Винищувачі F-16 для України

Нещодавно координатор Ради національної безпеки Білого дому зі стратегічних комунікацій Джон Кірбі заявив, що будь-яка суверенна держава, в тому числі і країна Північноатлантичного альянсу, має право надати Україні бойову авіацію і проводити навчання пілотів. Для використання військової техніки потрібна багаторівнева підготовка, і американці вже навчають українських військових застосовувати зенітні ракетні комплекси Patriot.

"Це - на розсуд держав, які можуть мати бажання надати літаки. Це - суверенні рішення. Якщо країна НАТО і навіть не країна НАТО хоче надати Україні таку зброю, як винищувачі – це її законне рішення", - сказав Кірбі.

Як зазначив військовий льотчик-інструктор Роман Світан, західні союзники підходять до консенсусу в питанні передачі Україні винищувачів F-16. Він підкреслив, що у західних партнерів видно розуміння потреб України і розуміння використання цих літаків інженерно-технічним і льотним складом ЗСУ.

Раніше радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк підкреслив, що питання винищувачів для України буде вирішено протягом декількох тижнів. Як вважає чиновник, також Київ зможе розраховувати на отримання далекобійних ракет з пуском 200-300 кілометрів.

Дивіться відео про те, коли Україні передадуть винищувачі:

Вас може зацікавити: