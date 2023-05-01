УкрРус
Читати російською
  1. Головна
  3. Україна

"Росію потрібно скинути з повітря": Україна отримає винищувачі F-16 від США - Кулеба

Аліна Дембіцька
1 травня 2023, 23:36 оновлено 1 травня, 23:36
77
Американські літаки F-16 є необхідним елементом системи ППО, що дозволить запобігти падінню ракет на українські міста, підкреслив Кулеба.
Кулеба, F-16
Кулеба заявив, що Україна отримає F-16 від США / УНІАН, Вікіпедія

Сполучені Штати Америки усвідомлюють величезну потребу Збройних сил України у сучасних винищувачах F-16. Без них українські захисники не зможуть "скинути" країну-агресорку Росію з повітря та виграти війну. Про це заявив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба в ефірі телемарафону.

"З першого дня повномасштабного вторгнення Росії адміністрація Байдена робила дуже багато для перемоги України. Відкривала різні збройні постачання. Тому логічно, що наступними мають стати F-16", - сказав Кулеба.

Він відзначив, що американські літаки F-16 є необхідним елементом системи протиповітряної оборони, що дозволить запобігти падінню ракет на українські міста та захистити цивільне населення. Крім того, ці літаки є важливими для контрнаступу та забезпечення безпеки зернового коридору.

відео дня

"Росію потрібно скинути з повітря, це задача стратегічної ваги. Неможливо виграти у війні, не скинувши Росію з повітря, і F -16 – це той шлях, яким можна цього досягнути. Я кажу впевнено, що ми ці літаки отримаємо, бо США розуміють, що це має відбутись. Питання лише часу" - заявив міністр.

Винищувачі F-16 для України

Нещодавно координатор Ради національної безпеки Білого дому зі стратегічних комунікацій Джон Кірбі заявив, що будь-яка суверенна держава, в тому числі і країна Північноатлантичного альянсу, має право надати Україні бойову авіацію і проводити навчання пілотів. Для використання військової техніки потрібна багаторівнева підготовка, і американці вже навчають українських військових застосовувати зенітні ракетні комплекси Patriot.

"Це - на розсуд держав, які можуть мати бажання надати літаки. Це - суверенні рішення. Якщо країна НАТО і навіть не країна НАТО хоче надати Україні таку зброю, як винищувачі – це її законне рішення", - сказав Кірбі.

Як зазначив військовий льотчик-інструктор Роман Світан, західні союзники підходять до консенсусу в питанні передачі Україні винищувачів F-16. Він підкреслив, що у західних партнерів видно розуміння потреб України і розуміння використання цих літаків інженерно-технічним і льотним складом ЗСУ.

Раніше радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк підкреслив, що питання винищувачів для України буде вирішено протягом декількох тижнів. Як вважає чиновник, також Київ зможе розраховувати на отримання далекобійних ракет з пуском 200-300 кілометрів.

Дивіться відео про те, коли Україні передадуть винищувачі:

Вас може зацікавити:

війна в Україні F-16 війна Росії та України
Реклама

Головне за день

"Росію потрібно скинути з повітря": Україна отримає винищувачі F-16 від США - Кулеба

"Росію потрібно скинути з повітря": Україна отримає винищувачі F-16 від США - Кулеба

23:36 Україна
Увірветься сильне потепління: синоптики попередили про сильну спеку

Увірветься сильне потепління: синоптики попередили про сильну спеку

20:56 Синоптик
В Україні тарифи на енергоносії не підніматимуть до завершення війни - постпред МВФ

В Україні тарифи на енергоносії не підніматимуть до завершення війни - постпред МВФ

20:13 Гроші
Всі головні новини

Останні новини

23:56

Мережу підірвала вірусна головоломка: користувачі ламають голову над дуже складною задачею

23:36

"Росію потрібно скинути з повітря": Україна отримає винищувачі F-16 від США - КулебаВідео

23:21

Дочка Касселя і Беллучі показала неголені пахви в неймовірній фотосесії

23:10

Як перевірити, що в будинку грошова удача 3 травня: прикмети і що не можна робитиВідео

22:50

Голодував, ходив у синцях і стежив слідчий: Дьомін розповів про своє важке дитинствоВідео

Главред в телеграм — новини України в режимі онлайн

22:42

Гороскоп на завтра 2 травня 2023: Стрілецям - ніяких суперечок і важливий день для РибВідео

22:38

"Наступ РФ на Бахмут провалився": у Білому домі повідомили про приголомшливі втрати окупантівВідео

21:59

"Замість шашлику - підсмажені окупанти": під Мелітополем підірвали штаб росіян

21:50

"Провал призвів до хаосу": Путін 17 разів поміняв командувачів в УкраїніВідео

Реклама
21:32

Роман Цимбалюк. На Росії зібралися заманити американців на болотаВідеоблоги

21:32

"Рабство як норма, свобода як відхилення": Данілов озвучив причини, чому Росія має зникнутиВідео

21:07

Гороскоп для Стрільців на травень 2023: що принесе останній місяць весни

20:56

Увірветься сильне потепління: синоптики попередили про сильну спекуВідео

20:13

В Україні тарифи на енергоносії не підніматимуть до завершення війни - постпред МВФВідео

20:07

Китай вперше проголосував за резолюцію Генасамблеї ООН, де РФ названа агресором: проти - 5 країнВідео

19:52

Путінський гуморист Євген Петросян опинився в лікарні: медики виносили його з домуВідео

19:29

У Росії закликають молитися за Кіркорова, який перекроїв себе до невпізнанняВідео

19:20

Миротворча місія Папи Римського: що потрібно про це знатиПогляд

18:48

Як відбілити білі речі яєчною шкаралупою: унікальний трюк від досвідчених господинь

18:38

Окупанти в паніці: Крим "атакують безпілотники", працює ППОВідео

Реклама
18:12

Бахмут встоїть до початку наступу, а на двох напрямках окупанти переходять у глуху оборону - Світан

17:50

Гороскоп для Скорпіонів на травень 2023: астролог назвала найвдаліші та найприбутковіші дніВідео

17:50

У Парижі протестувальники підпалили поліцейських: почалися масові мітинги через закон МакронаВідео

17:48

"Вони так і не прокинулись": під час теракту в Умані трагічно загинула ціла родинаВідео

17:35

В Україні розширили перелік військовозобов'язаних, які зможуть отримати відстрочкуВідео

17:24

Чоловік купив будинок і втратив дар мови від знахідки в саду за ним

17:22

Ціни підняли: скільки коштує бензин і що буде даліВідео

16:20

РФ втратила понад роту окупантів на Таврійському напрямку за добу – генерал ТарнавськийВідео

16:15

Українцям влітку потрібно буде заплатити податки на житло: як правильно порахувати

16:03

РФ готує новий ракетний удар: британський офіцер-розвідник розповів про ймовірні цілі

16:02

Харчова сода творить фантастику: 7 балдіжних трюків, які викликають фурор

15:55

Королівська родина в жаху: принц Гаррі знову приголомшив скандаломВідео

15:54

Молода редиска неймовірно корисна, але може і "добити" шлунок: кому її не можна їсти

15:40

Блогер розкрив, як чоловік-нахлібник українки-співачки Asti умовив її мовчати в РФ про війнуВідео

14:54

"Застрягла в 90-x": Корольова зганьбилася на дні народження КіркороваВідео

14:52

Розмова про колишніх у стосунках: 3 ситуації, які можуть зруйнувати вашу любовВідео

14:45

"Так, все готово": Резніков запевнив, що контрнаступ ЗСУ буде вдалимВідео

14:32

Контрнаступ ЗСУ: Буданов заявив, що найближчим часом усі побачать очікувані результатиВідео

14:23

У яких продуктах більше йоду: дивовижні відомості про популярну речовинуВідео

14:10

"Не хотіла, щоб світ бачив": в мережу злили секретне фото молодої Меган Маркл

Реклама
13:58

Куди подіти стару спідню білизну: чому не можна зберігати та як викинути без шкоди для тіла і душі

13:54

Не вручали повістку: у поліції пояснили, за що військові жорстко затримували чоловіка в Івано-ФранківськуВідео

13:47

Регіони РФ готуються "на вихід": Резніков назвав сценарій розвалу Росії

12:57

Захід дасть авіацію для контрнаступу, ЗСУ увірвуться до Криму: несподіваний прогноз окультиста з РФВідео

12:40

США без Байдена: дипломат розповів, чого очікувати Україні із новим президентом АмерикиВідео

12:34

Найближчі місяці будуть вирішальними: на контрнаступ ЗСУ вплинуть кілька факторів - The Guardian

12:32

Зійшов з рейок потяг з нафтою і вибухнула електроопора: в РФ відбулися дивні надзвичайні подіїВідео

12:11

Влітку українців чекає великий перерахунок пенсій: хто під нього потрапитьВідео

11:52

"Доведеться його заарештувати": у ПАР готові затримати Путіна через ордер МКС

11:49

У боях з окупантами загинув молодий захисник України з Дніпропетровщини: йому було всього 23 роки

Новини України
Новини КиєваНовини ОдесиТелеграм новини УкраїниНовини ХарковаНовини МаріуполяНовини Миколаєва
Синоптик
Погода на вихідніПрогноз погодиПогода зимаМагнітна буря
Привітання
З днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження синаЗ днем народження дочки
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп таро на тижденьГороскоп на тиждень
Персони
Володимир ЗеленськийПутін новиниАрестович новиниВіталій КімМарк ФейгінОлег Жданов
Рецепти
ЗакускиСалатиПрості стравиРецепти на Великдень 2023
Свята
Календар 2023
Мода та краса
Жіночі стрижкиФарбування волоссяМодні зачіскиГарний манікюр
© 2002-2023, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
Ми використовуемо cookies
Прийняти