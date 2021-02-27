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Саркісян пішов проти Пашиняна і заблокував відставку глави Генштабу Вірменії

27 лютого 2021, 17:10

Прем'єрміністр Вірменії Нікол Пашинян заявив про відставку глави Генштабу Збройних сил Оника Гаспаряна ще 25 лютого.

Нікол Пашинян
Пашинян раніше назвав ситуацію у Вірменії спробою військового перевороту / Reuters

Президент Вірменії Армен Саркісян відмовився затверджувати відставку глави Генштабу ЗС Оника Гаспаряна, подання про звільнення якого раніше направив йому прем'єрміністр Нікол Пашинян. Проект указу глави уряду суперечить вірменській Конституції, повідомляє пресслужба вірменського президента.

Зазначено, що глава Вірменської Республіки Армен Саркісян повернув прем'єрміністру проект указу про відставку глави Генштабу Оника Гаспаряна. Президент вважає, що відповідний документ суперечить Конституції Вірменії.

"Президент Республіки в рамках своїх конституційних повноважень повернув проект указу (про звільнення прем'єрміністра) із запереченнями... узагальнюючи думки юристів та експертів, можна зробити висновок, що проект указу докорінно суперечить Конституції. Президент переслідує одну мету: вберегти країну від загроз конституційному ладу і безпеці, забезпечити стабільність країни і нормальну діяльність збройних сил", - наголошується в повідомленні.читайте такожМомент упущено: чому переворот у Вірменії знову ризикує зійті нанівець

Крім того, президент Вірменії Саркісян заявив, що збройні сили країни не повинні здійснювати втручання в політичні процеси держави. Однак в умовах, що склалися, вірменська армія потребує підтримки, тому зараз не час для прийняття серйозних рішень з кадрових питань.

"Безперечно, що збройні сили повинні залишатися нейтральними в політичних питаннях. Очевидно, що у зв'язку з війною особовий склад Збройних сил більш ніж коли-небудь потребує загальної підтримки та уваги. Вирішення проблем кадрового складу армії є пріоритетним, їм не можна нехтувати в жодному разі", - вважає вірменський президент.

Також Саркісян підкреслив, що у Вірменії склалася складна ситуація, вирішення якої потребує системних рішень.

Ситуація у Вірменії

  • У Вірменії 25 лютого поновилися протести з вимогою відставки прем'єрміністра Нікола Пашиняна і його уряду. Новому спалаху політичної кризи в країні передувало звільнення заступника голови Генштабу Збройних сил Тирана Хачатряна, який розкритикував заяву Пашиняна про збої в роботі російських ракетних систем Іскандер у Нагірному Карабасі. Після цього Генштаб випустив заявуз вимогою відставки уряду Нікола Пашиняна.
  • Вірменський прем'єр, у свою чергу, відмовився від добровільного складання своїх повноважень і заявив про спробу військового перевороту в країні. На вулиці Єревана вийшли прихильники і противники чинної влади. Протести супроводжувалися сутичками.
  • Того ж дня Пашинян заявив про відставку глави Генштабу Оника Гаспаряна і сказав, що відправив відповідний указ президенту Армену Саркісяну. Однак глава держави не затверджував звільнення Гаспаряна.
  • Причиною політичної кризи у Вірменії є поразка Єревана у війні з Азербайджаном у Нагірному Карабасі. Багаторічний конфлікт фактично завершився 9 листопада 2020 року підписанням Вірменією, Азербайджаном і Росією заяви, в результаті якої Єреван втратив контроль над Карабахом. Після цього у Вірменії періодично проходять протести з вимогою відставки уряду Пашиняна.

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