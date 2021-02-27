Саркісян пішов проти Пашиняна і заблокував відставку глави Генштабу Вірменії

Пашинян раніше назвав ситуацію у Вірменії спробою військового перевороту / Reuters

Президент Вірменії Армен Саркісян відмовився затверджувати відставку глави Генштабу ЗС Оника Гаспаряна, подання про звільнення якого раніше направив йому прем'єрміністр Нікол Пашинян. Проект указу глави уряду суперечить вірменській Конституції, повідомляє пресслужба вірменського президента.

Зазначено, що глава Вірменської Республіки Армен Саркісян повернув прем'єрміністру проект указу про відставку глави Генштабу Оника Гаспаряна. Президент вважає, що відповідний документ суперечить Конституції Вірменії.

"Президент Республіки в рамках своїх конституційних повноважень повернув проект указу (про звільнення прем'єрміністра) із запереченнями... узагальнюючи думки юристів та експертів, можна зробити висновок, що проект указу докорінно суперечить Конституції. Президент переслідує одну мету: вберегти країну від загроз конституційному ладу і безпеці, забезпечити стабільність країни і нормальну діяльність збройних сил", - наголошується в повідомленні.читайте такожМомент упущено: чому переворот у Вірменії знову ризикує зійті нанівець

Крім того, президент Вірменії Саркісян заявив, що збройні сили країни не повинні здійснювати втручання в політичні процеси держави. Однак в умовах, що склалися, вірменська армія потребує підтримки, тому зараз не час для прийняття серйозних рішень з кадрових питань.

"Безперечно, що збройні сили повинні залишатися нейтральними в політичних питаннях. Очевидно, що у зв'язку з війною особовий склад Збройних сил більш ніж коли-небудь потребує загальної підтримки та уваги. Вирішення проблем кадрового складу армії є пріоритетним, їм не можна нехтувати в жодному разі", - вважає вірменський президент.

Також Саркісян підкреслив, що у Вірменії склалася складна ситуація, вирішення якої потребує системних рішень.

Ситуація у Вірменії