Одним 'кліком': експерт застеріг, як США можуть зупинити ЗСУ на полі бою

За словами Горбача, примхи Маска, як і примхи Трампа, можуть суттєво позначитися на нашій боєздатності.

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Якщо Маск відключить Starlink, Україна залишиться без захисту/ Колаж: Главред, фото: 199 навчальний центр Десантно-штурмових військ, Главред

Про що мова:

Ілон Маск може відключити Starlink ЗСУ

Супутниковий зв'язок України під загрозою

Не секрет, що відключення Starlink поставило б під загрозу здатність ЗСУ ефективно діяти на полі бою, адже ця система є критично важливою для сучасних військових операцій України. Директор Інституту трансформації Північної Євразії Володимир Горбач відповів на питання, чи не вийде так, що Трамп шокує світ і Україну словами, а Маск потім почне шокувати всіх діями.

На жаль, за словами Горбача, така загроза справді є.

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"Вона полягає в тому, що Сили оборони України критично залежні від Starlink, яким управляє і володіє Ілон Маск. Так, за ці послуги супутникового зв’язку, інтернету тощо Маску платить уряд США. Не секрет, що наші Збройні сили користуються саме цим і на лінії фронту, і перед нею. Позбавлення такого зв’язку було би для нас критичним. Тому ми залежні від Ілона Маска", - заявив він під час чату на Главреді.

Як пояснює експерт, якщо раніше ці послуги оплачував американський уряд, і Маск заробляв на цьому гроші, тому дивився на це спокійно й навіть прихильно, то зараз, коли Маск фактично встановлює контроль над фінансами американського уряду і сам собі платить, виникає певний конфлікт інтересів.

"Тим не менше, примхи Маска, як і примхи Трампа, можуть суттєво позначитися на нашій боєздатності, бо замінити цей спосіб зв’язку швидко буде майже неможливо. Впевнений, що з часом ми би знайшли вихід, але весь той період, поки ми би шукали вихід, ми були б дуже вразливими", - вважає Горбач.

Резюмуючи, експерт зробив висновок, що така поведінка Ілона Маска несе ризики і для України також, а не лише для США.

Погрози США Україні - що відомо

Як повідомляв Главред з посиланням на NBC, Володимиру Зеленському дали годину на підписання договору про рідкісноземельні метали. Видання розповіло, що Трамп поставив Зеленського в жорсткі рамки, викликавши сильний конфлікт.

Також, за даними Defence Express, через Трампа Україна може залишитися без ППО. З 22 січня Україна більше не отримує від США нові пакети озброєння та вже стикається з дефіцитом ракет до систем Patriot.

Депутат ЄП Міка Аалтола вважає, що Трамп може поставити ультиматум, щоб Європа "здала" Україну Росії за 3 тижні. Він висловив думку, президент США шантажує європейців виведенням американських військ з континенту.

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Хто такий Володимир Горбач Володимир Горбач - виконавчий директор Інституту трансформації Північної Євразії, політичний аналітик Інституту Євро-Атлантичного співробітництва, експерт з питань зовнішньої та внутрішньої політики України. Автор більше 75 публікацій в українських і закордонних виданнях на тему зовнішньої і внутрішньої політики України, в тому числі — виборчих стратегій і виборчих технологій, пише Вікіпедія.

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