В районі полігону РФ на Донеччині - серія вибухів: 'прилетіло' по казармах

На Маріупольському напрямку пролунала серія вибухів, ймовірно, прилетіло по казармах ворога, розповів Петро Андрющенко.

https://glavred.net/ukraine/v-rayone-poligona-rf-v-doneckoy-oblasti-seriya-vzryvov-priletelo-po-kazarmam-10586318.html Посилання скопійоване

На Донеччині пролунала серія вибухів / Колаж: Главред, фото: скріншот, ТАСС

У вівторок, 6 серпня, на окупованій території Донеччини пролунала серія вибухів. Їх чули в районі російського полігону. Про це повідомив радник мера Маріуполя Петро Андрющенко.

"Свято. Бабах-Тарама / Куліково / Полігон. Як справи? Повідомляють про двічі вибух прильоту. Поки ви тут про Курськ, ми побігли по деталі. Схрестимо пальці, бо там є куди летіти", - написав він.

Згодом Андрющенко додав, що з'явилася детальніша інформація про вибухи. За його словами, прилетіло по казармах окупантів.

відео дня

"Напрям Урзуф – Мангуш – Маріуполь – ще вибухи та вибухова хвиля. Тут вже або російське ППО вдало збиває казарми, або просто будуть хороші новини", - зазначив радник мера Маріуполя.

Хто такий Петро Андрющенко? Петро Андрющенко - радник мера Маріуполя Вадима Бойченка. Після повномасштабного вторгнення РФ в Україні у лютому 2022 року став фактичним "голосом" Маріуполя. На своєму Telegram-каналі "Андрющенко Time" розповідає правду про жахіття окупації, депортацію людей російськими окупантами та про "фільтраційні" табори на Донбасі.

Вибухи в російських окупантів - останні новини

Нагадаємо, 6 серпня у Криму сталася пожежа в районі російського аеродрому "Жовтневе". Біля села Зоряне горять склади з боєприпасами, які детонують.

Також в окупованому Луганську прогриміла серія потужних вибухів. Російські окупанти звинувачують у цьому Україну, заявляючи, що ЗСУ атакували ракетами ATACMS і Storm Shadow. За даними росЗМІ, у Луганську було 12 вибухів, удару завдано по Вищому авіаційному училищу штурманів і Луганському машинобудівному заводу.

Як повідомляв Главред, у ніч на 2 серпня в тимчасово окупованому Криму пролунали вибухи. Їх чули в Севастополі, Балаклаві, Саках, Євпаторії та Сімферополі. Вибухи сталися близько пів на другу ночі у районі 13-го судноремонтного заводу в Кілен-бухті.

Читайте також:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред