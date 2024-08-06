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В районі полігону РФ на Донеччині - серія вибухів: "прилетіло" по казармах

Руслана Заклінська
6 серпня 2024, 22:19оновлено 6 серпня, 22:51
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На Маріупольському напрямку пролунала серія вибухів, ймовірно, прилетіло по казармах ворога, розповів Петро Андрющенко.
В районі полігону РФ на Донеччині - серія вибухів: 'прилетіло' по казармах
На Донеччині пролунала серія вибухів / Колаж: Главред, фото: скріншот, ТАСС

У вівторок, 6 серпня, на окупованій території Донеччини пролунала серія вибухів. Їх чули в районі російського полігону. Про це повідомив радник мера Маріуполя Петро Андрющенко.

"Свято. Бабах-Тарама / Куліково / Полігон. Як справи? Повідомляють про двічі вибух прильоту. Поки ви тут про Курськ, ми побігли по деталі. Схрестимо пальці, бо там є куди летіти", - написав він.

Згодом Андрющенко додав, що з'явилася детальніша інформація про вибухи. За його словами, прилетіло по казармах окупантів.

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"Напрям Урзуф – Мангуш – Маріуполь – ще вибухи та вибухова хвиля. Тут вже або російське ППО вдало збиває казарми, або просто будуть хороші новини", - зазначив радник мера Маріуполя.

Хто такий Петро Андрющенко?

Петро Андрющенко - радник мера Маріуполя Вадима Бойченка. Після повномасштабного вторгнення РФ в Україні у лютому 2022 року став фактичним "голосом" Маріуполя.

На своєму Telegram-каналі "Андрющенко Time" розповідає правду про жахіття окупації, депортацію людей російськими окупантами та про "фільтраційні" табори на Донбасі.

Вибухи в російських окупантів - останні новини

Нагадаємо, 6 серпня у Криму сталася пожежа в районі російського аеродрому "Жовтневе". Біля села Зоряне горять склади з боєприпасами, які детонують.

Також в окупованому Луганську прогриміла серія потужних вибухів. Російські окупанти звинувачують у цьому Україну, заявляючи, що ЗСУ атакували ракетами ATACMS і Storm Shadow. За даними росЗМІ, у Луганську було 12 вибухів, удару завдано по Вищому авіаційному училищу штурманів і Луганському машинобудівному заводу.

Як повідомляв Главред, у ніч на 2 серпня в тимчасово окупованому Криму пролунали вибухи. Їх чули в Севастополі, Балаклаві, Саках, Євпаторії та Сімферополі. Вибухи сталися близько пів на другу ночі у районі 13-го судноремонтного заводу в Кілен-бухті.

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