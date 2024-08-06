Нью-Йорк можуть захопити найближчим часом: що відбувається у селищі

Окупанти вже вивісили свої триколори у північно-західній частині селища.

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Що буде з долею Нью-Йорка найближчим часом? / Колаж Главреда. Фото ілюстративні, instagram.com/libkos

Окупанти у вівторок, 6 серпня, повісили свій триколор над корпусом школи у Нью-Йорку Донецької області. Аналітики DeepState верифікували опубліковані кадри й підтвердили їхню правдивість.

Школа розташована у північно-західній частині селища, ідеться у повідомленні.

Аналітики вважають, що це є сигналом захоплення населеного пункту ворогом найближчим часом.

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"На жаль, дані кадри свідчать про погіршення тактичної обстановки у населеному пункті та його втраті в найближчій перспективі", - пояснюють експерти.

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Як писав Главред, між Нью-Йорком і Залізним є ділянка, яку тримають українські військові, але ворог намагається охопити зону з двох боків, створюючи загрозу оточення.

За словами військового експерта Сергія Згурця, захоплення териконів поблизу Залізного дозволить ворогу активізувати наступальні дії на Торецьк.

Крім того, напередодні OSINT-аналітики стверджували, що окупанти намагаються не тільки перетнути Сіверський Донець в районі Часового Яру, а й закріпитися неподалік. У 24-й ОмБр імені Короля Данила цю заяву спростували.

Тим не менше російська окупаційна армія продовжує тиснути на українські позиції на Донбасі та може просуватися до ключового міста на сході країни Покровська. Втрата Покровська може поставити під загрозу всю стратегічну лінію постачання Сил оборони.

Що таке DeepState? DeepStateMap.Live — інтерактивна онлайн мапа бойових дій в Україні, яка дає можливість стежити за змінами лінії фронту та перебігом воєнних дій російсько-української війни, пише Вікіпедія.

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