Захід не дає Україні дозволу на удари по РФ їхніми ракетами не через ядерні погрози Путіна, а через боягузтво – вони не хочуть брати на себе відповідальність.

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Позиція Путіна ослабла, він вдався до нових погроз, бо на фронті все йде погано, зазначає Жирнов/ колаж: Главред, фото: скрін

Загроза того, що країна-агресорка Росія застосує ядерну зброю, лише формально посилилася після заяв російського диктатора Володимира Путіна про зміну ядерної доктрини. Але насправді нічого нового за цими залякуваннями немає. Вони показують лише те, що у Путіна послабилася позиція.

Застосування Путіним погроз ядерною зброєю є фактично визнанням того, що ситуація на фронті в російських окупантів дуже погана. Таку думку висловив міжнародний експерт із Франції, ексспівробітник Служби зовнішньої розвідки РФ Сергій Жирнов, повідомляє OBOZ.UA.

Він зазначив, що свої нові заяви Кремль явно підводить до України, коли говорить про неядерну державу, яка "серйозно загрожує РФ".

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"І з цього погляду це, звичайно, невеликий рух. Проте загалом такі заяви свідчать лише про одне – позиція Путіна ослабла. Бо щоразу, коли він порушує питання ядерних сил, це визнання того, що у звичайних озброєннях, у звичайній війні проти України в нього все йде погано", – зазначив експерт.

Він наголосив, що в інакшому разі у держави, яка "надуває щоки й каже, що вона супердержава, що в неї найкраща армія у світі", не було б потреби лякати когось ядерною зброєю. Це явно вказує на те, що на фронті у російських загарбників усе йде погано. Саме тому, що в армії РФ все погано на фронті, агресор вдається до залякування ядеркою.

Також Жирнов зазначив, що Росія отримала величезний удар через невдалий запуск ракети "Сармат". Після того, як це трапилося, Москві довелося терміново збирати засідання Ради безпеки РФ й говорити про те, що вона змінює ядерну доктрину.

Хто такий Сергій Жирнов Сергій Олегович Жирнов - полковник запасу другого розряду, колишній розвідник-нелегал. Журналіст, економіст-міжнародник, громадський діяч, правозахисник, міжнародний консультант, пише cyclowiki.org. У 1999-2001 роках прославився своєю безпрецедентною історією зі спробою в судовому порядку отримати на руки диплом про закінчення КІ КДБ СРСР. Служба зовнішньої розвідки Російської Федерації з 1997 року відмовляється видати колишньому розвіднику-нелегалу Жирнову його власний диплом про закінчення давно розшифрованого шпигунського вишу під приводом небезпеки розголошення державної таємниці. Неординарна судово-шпигунська історія отримала широкий публічний резонанс в Росії та за кордоном.

В РФ змінили ядерну доктрину – що відомо

Раніше стало відомо, що Путін змінює ядерну доктрину, легітимізовуючи удар по Україні. Також Москва уможливила "ядерну атаку" у відповідь на агресію проти Білорусі.

Після цього у США відреагували на ядерні погрози Путіна. Чергові ядерні залякування кремлівського диктатора у Штатах називають "безвідповідальними" та "невчасними".

Експерт Центру оборонних стратегій, дипломат Олександр Хара зазначив, що ядерні страшилки Путіна працюють на користь Трампа. Російська гра в стратегію насправді вже програна, переконаний Хара.

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