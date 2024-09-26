Необхідне роззброєння: у США відреагували на ядерні погрози Путіна

Чергові ядерні залякування кремлівського диктатора у Штатах називають "безвідповідальними" та "невчасними".

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Путін не перший, хто брязкає ядерним озброєнням / Колаж: Главред, фото: УНІАН, скріншот

Державний секретар США Ентоні Блінкен прокоментував нещодавні попередження кремлівського диктатора Володимира Путіна щодо застосування ядерної зброї.

Диктатор наголошував на змінах в ядерній доктрині країни-агресора Росії, щокрема тому, що росіяни планують розширити умови застосування ядерного арсеналу. Окрім цього, за словами Путіна, ця доктрина дозволяє РФ здійснити ядерний удар у відповідь на агресію з боку будь-якої неядерної держави, якщо її підтримує ядерна держава.

Блінкен засудив ці заяви Путіна, наголосивши, що вони абсолютно безвідповідальні і невчасні. Про це пише Sky News, посилаючись на інтерв'ю держсекретаря Штатів.

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"Я думаю, що багато хто в світі чітко говорив про це, коли він брязкав ядерною шаблею - в тому числі і Китай в минулому. Тому я б просто закликав зробити це зараз, коли світ зібрався... щоб поговорити про необхідність більшого роззброєння і нерозповсюдження", - сказав він.

Що таке Sky News? Sky News - британський 24-годинний новинний телевізійний канал. Входить до групи каналів компанії Sky, яка зі свого боку є частиною корпорації Comcast. Аудиторія Sky News переважно перебуває у Великій Британії, а також в інших частинах світу, де можливий прийом каналу (зокрема в готельних міжнародних мережах). Аудиторію оцінюють у 150 мільйонів осіб по всьому світу, пише Вікіпедія.

Країни з ядерною зброєю / Інфографіка: Главред

Ядерний шантаж Росії та реакція світу

Напередодні стало відомо, що у Великій Британії вважають ядерні погрози з боку російського лідера лише "пилом в очі". Міністр закордонних справ Девід Леммі зазначив, що Путін часто використовує ядерний шантаж, як інструмент політичного впливу.

Аналітики ISW також стверджують, що останні висловлювання Путіна щодо ймовірності застосування ядерної зброї - це лише спроба налякати Захід. Подібні методи Росія використовує не вперше, і малоймовірно, що вона вдасться до реального використання ядерної зброї.

Нагадаємо, що в Євросоюзі відкинули шантаж Путіна, називаючи його "безрозсудним і безвідповідальним" планом, в якому прослідковуються явні погрози.

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