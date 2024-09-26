Необхідне роззброєння: у США відреагували на ядерні погрози Путіна

Державний секретар США Ентоні Блінкен прокоментував нещодавні попередження кремлівського диктатора Володимира Путіна щодо застосування ядерної зброї.
Диктатор наголошував на змінах в ядерній доктрині країни-агресора Росії, щокрема тому, що росіяни планують розширити умови застосування ядерного арсеналу. Окрім цього, за словами Путіна, ця доктрина дозволяє РФ здійснити ядерний удар у відповідь на агресію з боку будь-якої неядерної держави, якщо її підтримує ядерна держава.
Блінкен засудив ці заяви Путіна, наголосивши, що вони абсолютно безвідповідальні і невчасні. Про це пише Sky News, посилаючись на інтерв'ю держсекретаря Штатів.
"Я думаю, що багато хто в світі чітко говорив про це, коли він брязкав ядерною шаблею - в тому числі і Китай в минулому. Тому я б просто закликав зробити це зараз, коли світ зібрався... щоб поговорити про необхідність більшого роззброєння і нерозповсюдження", - сказав він.
Що таке Sky News?
Sky News - британський 24-годинний новинний телевізійний канал. Входить до групи каналів компанії Sky, яка зі свого боку є частиною корпорації Comcast. Аудиторія Sky News переважно перебуває у Великій Британії, а також в інших частинах світу, де можливий прийом каналу (зокрема в готельних міжнародних мережах). Аудиторію оцінюють у 150 мільйонів осіб по всьому світу, пише Вікіпедія.
Ядерний шантаж Росії та реакція світу
Напередодні стало відомо, що у Великій Британії вважають ядерні погрози з боку російського лідера лише "пилом в очі". Міністр закордонних справ Девід Леммі зазначив, що Путін часто використовує ядерний шантаж, як інструмент політичного впливу.
Аналітики ISW також стверджують, що останні висловлювання Путіна щодо ймовірності застосування ядерної зброї - це лише спроба налякати Захід. Подібні методи Росія використовує не вперше, і малоймовірно, що вона вдасться до реального використання ядерної зброї.
Нагадаємо, що в Євросоюзі відкинули шантаж Путіна, називаючи його "безрозсудним і безвідповідальним" планом, в якому прослідковуються явні погрози.
Читайте також:
- Допомагають вернути Крим Україні: як партизани посилюють операції на півострові
- Жданов пояснив причину гучних провалів РФ із запусками ракет "Сармат"
- Ситуація у Вовчанську: окупанти риють підземні тунелі
Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред