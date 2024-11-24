Загасити світло для мільйонів: РФ готує кібератаки на Великобританію - The Telegraph

Путін охоче використовує будь-які прогалини в кіберзахисті Великої Британії.

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Британія відчуває загрозу зі сторони Росії / Колаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, УНІАН

Коротко:

РФ готує кібератаки на Британію

Атака Путіна може зачепити енергетику країни

У Великобританії готуються до можливих збоїв у електропостачанні

Британський міністр Пет Макфадден у понеділок, 25 квітня, під час конференції НАТО планує попередити про намір очільника країни-агресора Росії диктатора Володимира Путіна завдати "дестабілізуючого та виснажливого" кіберудару по Великобританії.

Як пише The Telegraph, існує ризик атаки на британську інфраструктуру та підприємства, що може "відключити електромережі" та завдати удару по економіці країни.

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"Росія "надзвичайно агресивна та безрозсудна в кіберсфері" і хоче отримати стратегічну перевагу та принизити держави, які підтримують Україну, попередить пан Макфадден", - йдеться у статті.

Попередньо, агресор РФ націлений на ЗМІ, телекомунікації, політичні та демократичні інститути, а також енергетичну інфраструктуру. Макфадден назве це прихованою війною Росії.

Західні чиновники вважають, що не можуть зупинити ворога від здійснення кібератак на Велику Британію, але при цьому вживають необхідних заходів для запобігання збоям у постачанні електроенергії.

Підготовка кібератак Росії на західні країни

Нагадаємо, про те, що Росія може почати гібридну війну проти Великобританії з хвилі кібератак стало відомо ще на початку повномасштабного вторгнення. Вже тоді стало зрозуміло, що існує ризик того, що Росія почне кібернаступ, як тільки відчує себе в достатній ізоляції.

Раніше повідомлялося, що північноатлантичний альянс завдасть потужної відповіді, якщо буде серйозна кіберзагроза для країн-членів НАТО. У такому разі Альянс може активізувати п'яту статтю про колективну оборону.

Напередодні, як писав Главред, глава Центру урядового зв'язку Британії Анна Кіст-Батлер заявила, що Росія готує фізичний напад на країни Заходу. Москва прагне піти далі, ніж просто кібератаки.

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Що відомо про The Telegraph? The Daily Telegraph, відома в Інтернеті та в інших місцях як The Telegraph, є британською щоденною консервативною широкоформатною газетою, що видається в Лондоні Telegraph Media Group і поширюється у Великобританії та за кордоном. У листопаді 2004 року The Telegraph відсвяткувала десяту річницю свого веб-сайту Electronic Telegraph , який тепер перейменовано на www.telegraph.co.uk. Електронний телеграф був запущений у 1995 році. 8 травня 2006 року відбувся перший етап значного редизайну веб-сайту з розширенням макета сторінок і більшою популярністю аудіо-, відео- та журналістських блогів, пише Вікіпедія.

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