НАТО може задіяти 5 статтю про колективну оборону: генсек Альянсу назвав умову

Альянс завдасть потужної відповіді, якщо будуть серйозні кібератаки, і ця відповідь буде не лише у кіберпросторі.

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Столтенберг назвав умову, за якої НАТО задіє 5 статтю про колективну оборону/ колаж: Главред, фото: УНІАН, ua.depositphotos.com

Північноатлантичний альянс завдасть потужної відповіді, якщо буде серйозна кіберзагроза для країн-членів НАТО. У такому разі Альянс може активізувати п'яту статтю про колективну оборону.

Про це заявив генеральний секретар Альянсу Єнс Столтенберг в інтерв'ю The Economist. Він наголосив, що кіберзагрози можуть спричинити таку потужну відповідь, якщо вони будуть серйозними.

"Кібератаки можуть досягти порогу статті 5, якщо вони будуть серйозними. Якщо це буде масштабно, тоді ми зможемо застосувати статтю 5 і відреагувати не лише в кіберпросторі, а й в інших сферах, щоб захистити союзників НАТО", – заявив Столтенберг. відео дня

Генсек НАТО додав, що попередив про це саме країну-агресорку Росію.

Хто такий Єнс Столтенберг Єнс Столтенберг - норвезький державний і політичний. Прем'єр-міністр Норвегії (2000–2001 і 2005–2013). З 1 жовтня 2014 року - Генеральний секретар НАТО. У вересні 2014 заявив про те, що українське питання стане пріоритетним для нього, пише Вікіпедія.

Раніше генерал заявив, що перемога України не убезпечить НАТО, РФ буде загрозою на довгі роки. В Кремлі намагаються відновити свої втрати в Україні, щоб зосередити головні сили в західних областях РФ, заявив генерал Крістофер Каволі.

Нагадаємо, генсек НАТО Єнс Столтенберг закликав союзників НАТО дозволити, щоб Україна била по території РФ. Він наголосив, що настав час переглянути питання про цю заборону, особливо зараз, коли значна частина бойових дій відбувається біля Харкова, недалеко від кордону.

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