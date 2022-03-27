УкрРус
Читати російською
  1. Головна
  3. Війна

Росія планує війну проти Британії: кібераналітик назвав терміни

27 березня 2022, 02:51

Існує ризик того, що Росія почне кібернаступ, як тільки відчує себе в достатній ізоляції.

Джонсон, Путін
Борис Джонсон і Володимир Путін / колаж Reuters

Росія може почати гібридну війну проти Великобританії в кінці березня. Вона стартує з хвилі кібератак.

Так як глава РФ Володимир Путін раніше наказав всім російським підприємствам розірвати інтернет-з'єднання із Заходом і перейти на використання вітчизняних DNS-серверів, видалити чужий код JavaScript, а також перевести всі загальнодоступні ресурси в домен .Ru., експерти вважають, що це може передвіщати початок наступальних кібератак.

Ситуацію посилює і те, що російський розвідувальний корабель "Янтар" покинув порт приписки Сєвєроморськ в Мурманську. Хоча офіційно це судно водотоннажністю 5372 тонни використовується для океанографічних досліджень, насправді воно є базою для двох безпілотних підводних човнів, здатних перерізати кабелі даних, прокладені глибоко на дні океану.

Крім того, кібераналітики вважають, що такий крок вказує на те, що Москва поспішає струсити пил з планів, які розроблялися протягом декількох років, по створенню "російського брандмауера" проти західних кібератак.

Однак, досі Росія чинила опір кібератакам, які можуть втягнути сили НАТО в український конфлікт. На думку експертів, одна з причин цього полягає в тому, що вона може відчувати себе занадто вразливою для відповідних кібератак з боку Заходу.

"Звичайно, існує ризик того, що Росія почне кібернаступ, як тільки відчує себе в достатній ізоляції", - сказав кібераналітик Ханс Хоран з групи стратегічних ризиків Sibylline.

Він вважає, що з цією метою "Янтар" може почати з перерізання власних кабелів Росії, перш ніж перейти до інших. Адже по цих підводних кабелях передаються близько 98 відсотків глобальних комунікацій і 7 трильйонів фунтів стерлінгів щоденних фінансових транзакцій.

Загроза полягає в тому, що Великобританія в минулому році наказала побудувати новий багатоцільовий корабель спостереження за океаном, щоб забезпечити "захист на 360 градусів" при виявленні цієї підводної діяльності.

"У гібридній війні можна налаштувати економіку Великобританії, навіть не ставлячи її на коліна, просто перерізавши кілька волоконно-оптичних кабелів можна досить ускладнити життя, не вступаючи в повноцінний конфлікт", - сказав директор GCHQ Роберт Ханніган.

Також відомо, що Росія вже багато років намагається ізолювати себе від Всесвітньої павутини, щоб пом'якшити вплив західного стеження.

"Хоча іноземні технології набагато дешевші і простіші у використанні. Іноземні вихідні коди можуть бути точкою доступу для впровадження бекдора в систему. Наприклад, суперечки, які були тут з приводу Huawei", - додав Хоран.

читайте також"У Путіна відрізані ноги": експерт з хімзброї назвав головну небезпеку диктатора РФ"JavaScript є майже в кожній комп'ютерній системі, відомій людині - Путін просить росіян переглянути сотні мільйонів рядків коду і знайти кожну з них, яка має іноземне походження, видалити її і замінити еквівалентною. А якщо немає аналога, то доведеться когось наймати і створювати, що може зайняти значний час. Ідея переміщення всіх державних ресурсів у внутрішні володіння також пов'язана з ускладненнями. Все це буде дорогим процесом в той час, коли економіка руйнується, і немає ніяких ознак того, що держава буде платити за рахунками", - додав він.

За словами кібераналітика, цілком імовірно, що Росія може вбити двох зайців одним пострілом, перерізавши підводні кабелі Європи після того, як вона перерізала свій власний. У той же час, вирізання тільки одного може привести до посилення тиску на інших. Але перерізання ряду підводних кабелів призведе до відключення послуг до тих пір, поки не буде проведений ремонт. А ось з'ясування того, де саме був розірваний зв'язок, може зайняти деякий час.

Нагадаємо, радник глави офісу президента України Михайло Подоляк розповів, коли міг би бути підписаний багатосторонній договір з РФ про мир і гарантії безпеки.

Читайте також:

viber
війна в Україні Володимир Путін кібератака Путін новини
Реклама
Популярне
Поїхали додому в трунах: під Херсоном бджоли завдали нищівного удару по окупантамПоїхали додому в трунах: під Херсоном бджоли завдали нищівного удару по окупантам "Вже не будемо колишніми": Надія Мейхер розповіла, що буде з Україною, коли закінчиться війна"Вже не будемо колишніми": Надія Мейхер розповіла, що буде з Україною, коли закінчиться війна Росавіація "злила" плани Путіна: війна в Україні триватиме ще тижденьРосавіація "злила" плани Путіна: війна в Україні триватиме ще тиждень На Миколаївщині 78-річний дідусь знищив ворожий "Град" коктейлем МолотоваНа Миколаївщині 78-річний дідусь знищив ворожий "Град" коктейлем Молотова Війна Росії проти України провалилася і стала небезпечною для самої РФ - ГіркінВійна Росії проти України провалилася і стала небезпечною для самої РФ - Гіркін

Останні новини

05:05

Росія сама робить все для того, щоб в Україні відбулася дерусифікація - Зеленський

04:40

РФ відведе війська від Києва, Харкова, Сум, Чернігова: Арестович розкрив подальші плани окупантівВідео

04:00

Війська РФ вдарили по Україні білим фосфором: перша допомога

02:51

Росія планує війну проти Британії: кібераналітик назвав терміни

02:27

Відступ Путіна може стати смертельним відволіканням і непоправним ударом - експерт з оборони

Реклама
02:02

Бої в Києві: астролог назвала точну дату затишшя в столиці

01:49

Як продовжити термін зберігання молока

01:29

Кошмар для Путіна: якого найгіршого сценарію для Росії боїться її глава

00:54

РФ не вистачає гарматного м'яса: на війну в Україну кидають призовників - документВідео

00:45

Кінець війни в Україні: астролог склала точний проноз на 2022 рік і розповіла, коли настане світ

00:32

Подоляк назвав умови для підписання багатостороннього договору з РФВідео

26 березня, субота
23:59

У Запорізькій області тероборона звільнила два населених пункти

23:58

РФ звинуватила Азербайджан у порушенні по Карабаху: Баку різко відповів МосквіВідео

23:36

Київ виявився не по зубах: Арестович назвав нову мету окупантів РФВідео

23:22

Якою може бути мирна угода між Росією та Україною - The Washington Post

23:09

Гороскоп для України на квітень: астролог розповіла про завершення війни і домовленості з ПутінимВідео

22:56

"Вам не показують, як горять люди": очевидці розповіли про смерть і жах в МаріуполіВідео

22:39

"Злий монстр здатний на все": експерт США заявив, що Путін тільки починає діяти в УкраїніВідео

22:18

Ядерна угода з Іраном на етапі завершення - БоррельВідео

21:59

"$400 за ваньку": кадирівці зливають дані про солдатів РФ в УкраїніВідео

Реклама
21:51

Війська РФ окупували Славутич

21:25

Хімічна атака РФ: чим вона небезпечна, як розпізнати і захиститисяВідео

21:23

Тіна Кароль розповіла деталі щодо міжнародного благодійного телемарафону 27 березня

21:13

Західний генерал назвав новий напрямок головного удару РФ в УкраїніВідео

21:07

Окупанти по-звірячому ґвалтують українок: дівчаткам всього по 15 роківВідео

20:59

Польський генерал: Калініград – це частина Польщі

20:35

Влетіла куля: відомий український телеведучий потрапив під обстріл окупантівВідео

20:32

Кантемирівська дивізія ганебно втікла: ЗСУ звільнили ТростянецьВідео

20:31

Нова молитва "Отче наш" - "Київ наш" підкорила мережу

20:08

Прикмети на 28 березня: що не можна робити і як не потрапити в бідуВідео

19:59

Чотири тисячі маріупольців після двох днів простою вже доїжджають до Запоріжжя

19:55

Байден припечатав Путіна: хоче скинути Зеленського, денацифікація - це брехняВідео

19:32

Гороскоп на квітень 2022: астролог передрекла Рибам фантастичний місяць

19:31

В Авдіївці окупанти РФ скинули на місто фосфорні боєприпасиВідео

19:26

"Україна ніколи не буде перемогою для РФ": Байден на весь світ назвав Путіна диктаторомВідео

19:19

Дайте нам ППО і зброю - ЗСУ битимуть сильніше, і це позначиться на перемовинах з РФ - Подоляк

19:02

"Нормальний сусід" в очах Кремля - мертвий сусідПогляд

18:58

Ворог напоровся на потужний удар ППО: на Сході ЗСУ збили бомбардувальник і дрон РФВідео

18:55

Львів у вогні: окупанти запустили ракети по місту, багато пораненихФотоВідео

18:46

У Кремлі відповіли на жорстку заяву Байдена на адресу ПутінаВідео

Реклама
18:37

Рішення щодо Криму з Донбасом, нейтралітет і військові гарантії: у Зеленського оголосили позицію

18:18

"Друга половина березня і травень - найжорсткіший час": астролог розповіла, коли закінчиться війна в Україні

18:16

Поки колеги захищають Україну: у мережі бурхливо відреагували на виїзд Анатолія Анатоліча за кордонВідео

17:49

Українська армія увійшла до Тростянця - ЗСУВідео

17:48

Армія України за крок від визволення Херсона - Міноборони

17:38

Байден назвав Володимира Путіна "м'ясником"Відео

17:25

Військове безумство Путіна оплачуватимуть кілька поколінь росіянПогляд

17:00

Окупанти обстріляли Львів ракетами, місто в димуВідео

16:58

Напад Путіна на Польщу призведе до контрудару НАТО: Байден зробив заяву про 5-й статтю Альянсу

16:44

Висадилися й одразу померли: ЗСУ знищили російську диверсійну групу на Одещині

Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
© 2002-2022, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Ми використовуемо cookies
Прийняти