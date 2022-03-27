Росія планує війну проти Британії: кібераналітик назвав терміни

Борис Джонсон і Володимир Путін / колаж Reuters

Росія може почати гібридну війну проти Великобританії в кінці березня. Вона стартує з хвилі кібератак.

Так як глава РФ Володимир Путін раніше наказав всім російським підприємствам розірвати інтернет-з'єднання із Заходом і перейти на використання вітчизняних DNS-серверів, видалити чужий код JavaScript, а також перевести всі загальнодоступні ресурси в домен .Ru., експерти вважають, що це може передвіщати початок наступальних кібератак.

Ситуацію посилює і те, що російський розвідувальний корабель "Янтар" покинув порт приписки Сєвєроморськ в Мурманську. Хоча офіційно це судно водотоннажністю 5372 тонни використовується для океанографічних досліджень, насправді воно є базою для двох безпілотних підводних човнів, здатних перерізати кабелі даних, прокладені глибоко на дні океану.

Крім того, кібераналітики вважають, що такий крок вказує на те, що Москва поспішає струсити пил з планів, які розроблялися протягом декількох років, по створенню "російського брандмауера" проти західних кібератак.

Однак, досі Росія чинила опір кібератакам, які можуть втягнути сили НАТО в український конфлікт. На думку експертів, одна з причин цього полягає в тому, що вона може відчувати себе занадто вразливою для відповідних кібератак з боку Заходу.

"Звичайно, існує ризик того, що Росія почне кібернаступ, як тільки відчує себе в достатній ізоляції", - сказав кібераналітик Ханс Хоран з групи стратегічних ризиків Sibylline.

Він вважає, що з цією метою "Янтар" може почати з перерізання власних кабелів Росії, перш ніж перейти до інших. Адже по цих підводних кабелях передаються близько 98 відсотків глобальних комунікацій і 7 трильйонів фунтів стерлінгів щоденних фінансових транзакцій.

Загроза полягає в тому, що Великобританія в минулому році наказала побудувати новий багатоцільовий корабель спостереження за океаном, щоб забезпечити "захист на 360 градусів" при виявленні цієї підводної діяльності.

"У гібридній війні можна налаштувати економіку Великобританії, навіть не ставлячи її на коліна, просто перерізавши кілька волоконно-оптичних кабелів можна досить ускладнити життя, не вступаючи в повноцінний конфлікт", - сказав директор GCHQ Роберт Ханніган.

Також відомо, що Росія вже багато років намагається ізолювати себе від Всесвітньої павутини, щоб пом'якшити вплив західного стеження.

"Хоча іноземні технології набагато дешевші і простіші у використанні. Іноземні вихідні коди можуть бути точкою доступу для впровадження бекдора в систему. Наприклад, суперечки, які були тут з приводу Huawei", - додав Хоран.

читайте також"У Путіна відрізані ноги": експерт з хімзброї назвав головну небезпеку диктатора РФ"JavaScript є майже в кожній комп'ютерній системі, відомій людині - Путін просить росіян переглянути сотні мільйонів рядків коду і знайти кожну з них, яка має іноземне походження, видалити її і замінити еквівалентною. А якщо немає аналога, то доведеться когось наймати і створювати, що може зайняти значний час. Ідея переміщення всіх державних ресурсів у внутрішні володіння також пов'язана з ускладненнями. Все це буде дорогим процесом в той час, коли економіка руйнується, і немає ніяких ознак того, що держава буде платити за рахунками", - додав він.

За словами кібераналітика, цілком імовірно, що Росія може вбити двох зайців одним пострілом, перерізавши підводні кабелі Європи після того, як вона перерізала свій власний. У той же час, вирізання тільки одного може привести до посилення тиску на інших. Але перерізання ряду підводних кабелів призведе до відключення послуг до тих пір, поки не буде проведений ремонт. А ось з'ясування того, де саме був розірваний зв'язок, може зайняти деякий час.

Нагадаємо, радник глави офісу президента України Михайло Подоляк розповів, коли міг би бути підписаний багатосторонній договір з РФ про мир і гарантії безпеки.

Читайте також: