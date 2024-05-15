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Росія готує фізичний напад на Захід: глава спецслужби Британії б'є на сполох

Руслана Заклінська
15 травня 2024, 17:34
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Спецслужби РФ активно співпрацюють з проксі-групами, щоб здійснювати кібератаки, проводити стеження та організовувати диверсії, заявила Анна Кіст-Батлер.
Росія готує фізичний напад на Захід: глава спецслужби Британії б'є на сполох
Москва прагне піти далі, ніж просто атаки в кіберпросторі / Колаж: Главред, фото: nato.int, УНІАН, ua.depositphotos.com

Росія готує фізичний напад на країни Заходу. Москва прагне піти далі, ніж просто кібератаки. Про це заявила глава Центру урядового зв'язку Британії Анна Кіст-Батлер, пише The Telegraph.

Призначена на посаду у травні минулого року, Кіст-Батлер попередила про небезпеку для країн Заходу з боку Росії. Вона наголосила, що зв'язки між російськими спецслужбами та різними групами, які здійснюють кібератаки, стежать за людьми та організовують диверсійні операції, стають все більшим об'єктом уваги її відомства.

За її словами, Росія "виховує та надихає" групи кібер-зловмисників і "в деяких випадках координує фізичні атаки проти Заходу".

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Кіст-Батлер зазначила, що підтримка України з боку Великої Британії залишається незмінною. Вона підкреслила, що російський лідер Володимир Путін не збирається відмовлятися від своєї максималістської мети - підкорення населення України.

Що відомо про The Telegraph?

The Daily Telegraph, відома в Інтернеті та в інших місцях як The Telegraph, є британською щоденною консервативною широкоформатною газетою, що видається в Лондоні Telegraph Media Group і поширюється у Великобританії та за кордоном.

У листопаді 2004 року The Telegraph відсвяткувала десяту річницю свого веб-сайту Electronic Telegraph , який тепер перейменовано на www.telegraph.co.uk. Електронний телеграф був запущений у 1995 році. 8 травня 2006 року відбувся перший етап значного редизайну веб-сайту з розширенням макета сторінок і більшою популярністю аудіо-, відео- та журналістських блогів, пише Вікіпедія.

Напад Росії на НАТО - прогнози

Нагадаємо, Росія може бути готова до збройного нападу на країни-члени НАТО через п'ять-вісім років, зазначив генеральний інспектор Бундесверу Карстен Бройер. Він підкреслив, що РФ продовжує виробляти велику кількість військової техніки, але не всю відправляє в Україну. Тому країни НАТО повинні підготуватися до можливого нападу вже в 2029 році.

Також керівник служби військової контррозвідки Польщі Ярослав Строжик заявив, що російський лідер Володимир Путін може бути готовий до невеликої військової операції проти країни НАТО. Він зазначив, що метою Росії може бути місто Нарва в Естонії або шведський острів.

Як повідомляв Главред, Латвія, Литва та Естонія побоюються нападу Росії на свої території. У матеріалі Financial Times йдеться про те, що ці побоювання не обмежуються лише країнами Балтії, а поширюються також на Стокгольм, Берлін і Лондон. Збройне протистояння можливе протягом найближчих 2-8 років.

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