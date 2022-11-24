Постпред РФ в ООН Небензя звинуватив українську ППО в загибелі мирних жителів

Василь Небензя відзначився черговою неадекватною заявою / REUTERS

Постійний представник Росії в ООН Василь Небензя відзначився черговою неадекватною заявою після масованого ракетного обстрілу України. Зокрема, він звинуватив у жертвах серед мирного населення і пошкодженні цивільної інфраструктури українську ППО та "накачуванні України зброєю" з боку Заходу.

Небензя заявив на засіданні Ради Безпеки ООН, що Україна нібито розміщує ЗРК серед житлової забудови, повідомляє РИА Новости.

"В результаті уламки ракет або українські ракети, які збилися з курсу, влучають у ті об'єкти, в які Росія і не цілилася", - сказав постпред країни-агресора.

Також Небензя видав заяву про те, що ракети, що влучили 23 листопада в житлові будинки в Києві та Вишгороді – це нібито "американські ракети ППО, що поставляються Києву".

"Ваше бездумне накачування України озброєннями вже призводить до того, що від нього гинуть мирні жителі не лише Донбасу, а й українських міст", - звернувся він до Заходу.

Заяву Небензі прокоментував постійний представник України при ООН Сергій Кислиця.

"Слухати посланника путлера в Радбезі ООН, як сьогодні, — один з найжахливіших моїх обов'язків. Навіть знаючи, що його місце в пеклі вічне, сьогоднішній терористичний напад путлера на Україну не залишає мені дипломатичних варіантів. У пеклі буде "плач і скрегіт зубів", але не буде покаяння", — написав Кислиця в Twitter.

Як відомо, представники РФ вже не раз придумують причини, за якими вони атакують ракетами Україну і чому Росія в принципі напала на нашу країну.

Главред писав, що 28 жовтня Небензя заявив, що російські окупанти нібито виявили в Україні безпілотники, які можуть "поширювати комарів, заражених небезпечними вірусами". Після цього міністр оборони України Олексій Резніков пожартував, що в Україні оголошена часткова мобілізація, в рамках якої планується призвати близько 300 тисяч комарів.

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