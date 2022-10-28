'Бойові комарі атакують росіян': Небензя заговорив про нову 'загрозу' для РФ

Небензя заявив про створення в Україні "бойових комарів" / Reuters

Постійний представник Росії при ООН Василь Небензя виступив із доповіддю про діяльність біолабораторій США на території України. За його словами, РФ отримала "пакет документів", в яких ідеться про вивчення розповсюдження "небезпечних інфекцій" через мігруючих птахів, кажанів та комарів. Відео з доповіддю Небензі опублікував радник міністра внутрішніх справ України Антон Геращенко в Telegram.

"У складі отриманих нами документів щодо вивчення можливості поширення небезпечних інфекцій через мігруючих птахів - зокрема хвороби Ньюкасла. І кажанів, які можуть розглядатися як засоби доставки… Під час укусу комарі інфікують людей збудниками особливо небезпечних захворювань", - сказав постпред РФ при ООН.

За його словами, заражений військовослужбовець буде нездатний виконувати поставлені завдання, внаслідок чого "захворювання може бути більш цінним військовим інструментом, ніж найсучасніше озброєння та військова техніка".

Василь Небензя виступив із доповіддю про діяльність біолабораторій в Україні/ Скріншот

Також раніше в Росії осоромилися з новим фейком про небезпечних кліщів. Так, міністерство оборони РФ заявило, що американські фахівці в Україні нібито займалися вивченням іксодових кліщів - переносників цілого ряду особливо небезпечних інфекцій. Там запевнили, що нібито "кліщів збирали переважно на південному сході України, де розташовані природні осередки інфекцій, характерних для території Росії".

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