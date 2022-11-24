РФ може спробувати переграти Лиманську операцію - Арестович

Арестович заявив, що війська РФ накопичують сили для контратаки / Колаж Reuters, УНІАН

Радник Офісу президента Олексій Арестович не виключає, що російські окупанти можуть спробувати переграти Лиманську операцію в Донецькій області і накопичують для цього сили.

За його словами, таким чином командування РФ хоче зняти загрозу з півночі Луганщини.

"Можемо обережно сказати, що російське командування за деякими ознаками накопичує війська, які повинні переграти Лиманську операцію навпаки, спробувати вдарити в тому напрямку і зрізати постійну загрозу з півночі Луганської області", - заявив Арестович в ефірі Фейгін Live.

Противник сконцентрував від 4 до 6 батальйонно-тактичних груп, які в найближчі дні можуть "сходити в контратаку".

Тим часом під Бахмутом - дуже багато вбитих російських військових.

"За деякими даними, близько двох тисяч убитих тільки лежить на полі бою в смузі оборони Бахмута. Промайнула така інформація сьогодні в приватному Twitter, але все-таки. Це лише ті, що лежать. А якщо додати тих, які загинули так, що від них сліду немає, згоріли в техніці, то... безглузда спроба збільшити жертви триває", - додав Арестович.

Звільнення Лиману

1 жовтня Збройні Сили України звільнили Лиман.

У звільненому місті було виявлено понад 50 свіжих поховань людей, що з'явилися за час російської окупації.

7 жовтня в Лимані та Святогірську почалася ексгумація та перепоховання тіл загиблих і померлих під час російської окупації.

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