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Постачання зброї Києву та загроза вторгнення РФ в Україну: у ФРН назвали мету в боротьбі з Москвою

30 грудня 2021, 17:55

На Росію очікують величезні наслідки у разі військового вторгнення на територію України, сказала Анналена Бербок.

Німеччина
Німеччина закликає до вирішення конфлікту з Росією політичним шляхом / Pixabay

Німеччина ставить перед собою завдання не допустити подальшого посилення конфлікту Росії та України. Спроба проведення Москвою нової військової операції проти Києва призведе до колосальних політичних та економічних наслідків для російської держави. Берлін закликає вирішувати конфронтацію дипломатичним шляхом, тому наразі про постачання зброї Україні не йдеться. Про це заявила очільниця МЗС Анналена Бербок.

Як повідомляє пресслужба німецького зовнішньополітичного відомства, Захід чітко дав зрозуміти Росії, що військове вторгнення на територію України призведе до серйозних для Москви наслідків.

читайте також"Ми готові застосувати зброю": у Німеччині звернулися до НАТО і різко пригрозили Росії ударом"І країни G7, і Європейський Союз дуже чітко дали зрозуміти, що подальша військова ескалація на кордоні з Україною і, перш за все, порушення міжнародного права та порушення суверенітету України, матимуть величезні політичні та економічні наслідки для Росії", - зазначила Бербок.

Також вона не підтримує надання зброї Києву на даному етапі, оскільки такий крок може призвести до посилення російсько-українського збройного конфлікту.

"Подальша військова ескалація не зміцнить безпеку України", - сказала дипломатка.

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За її словами, наразі перед Берліном стоїть завдання не допустити подальшої ескалації конфлікту.

"Однак наразі наше пріоритетне завдання - не допустити подальшої ескалації. Цього можна досягти тільки за допомогою дипломатії в нормандському форматі, а також через Раду Росія-НАТО і у рамках ОБСЄ", - підкреслила Анналена Бербок.

Заяви про постачання ФРН зброї для України

У липні співголова Партії зелених Роберт Хабек (нині – віцеканцлер, міністр економіки Німеччини) піддав критиці чинний на той момент уряд Ангели Меркель за відмову від постачань зброї Україні. Він заявив, що Києву, який веде війну з Москвою, не постачають ані транспорт для перевезення поранених, ані прилади для розмінування, ані списані позашляховики або прилади нічного бачення.

У грудні видання Дзеркало тижня з посиланням на джерела повідомляло, що у ФРН блокують передачу Україні куплених і оплачених Києвом протидронових гвинтівок. Українська сторона просила німецьку владу вирішити це питання, однак безуспішно.

Німецьке видання Bild також писало, що Ангела Меркель, коли була канцлеркою Німеччини, особисто блокувала продаж Україні зброю через структури НАТО. Український посол Андрій Мельник закликав новий уряд зняти блокаду.

Пізніше міністр оборони Олексій Резніков заявив, що Німеччина дійсно блокує постачання озброєнь Україні, незважаючи на загрозу російського військового вторгнення. Глава Міноборони назвав такий підхід несправедливим.

viber
оружие новини Німеччини МЗС Німеччини новини України Анналена Бербок
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