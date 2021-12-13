Меркель особисто блокувала постачання зброї в Україну - Bild

Ангела Меркель блокувала постачання зброї в Україну / Reuters

Колишній канцлер Німеччини Ангела Меркель могла особисто блокувати постачання оборонного озброєння в Україну через НАТО. Посол Андрій Мельник закликає новий уряд країни переосмислити свій підхід, пише видання Bild.

Починаючи з травня поточного року, Німеччина заважає іншим членам НАТО продавати зброю Україні.

Загалом Країна блокувала продажі:

90 великокаліберних снайперських гвинтівок Barrett M82 з США;

20 комплексів протидії дронам EDM4S-UA з Литви.

Україна, зі свого боку, вже оплатила обидві системи озброєння через Агентство НАТО з підтримки і постачання (NSPA) ще на початку 2021 року, проте в травні Німеччина і Нідерланди виступили проти продажу і заблокували його.

"Кожне рішення щодо надання Україні летальної підтримки через NSPA залежить від консенсусу союзників в окремих випадках", - повідомило виданню джерело.

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Водночас, Нідерланди стали на бік Німеччини саме через прохання Берліна, оскільки уряд не мав бажання бути єдиною країною, яка виступила проти продажу.

Ще в серпні 2021 року, президент України Володимир Зеленський просив Меркель припинити блокаду постачання зброї, однак канцлер зазначила, що це виключено.

Лише за кілька днів до закінчення терміну повноважень, Меркель почала частково відмовлятися від вето через ескалацію біля кордонів України з боку Російської Федерації.

Призупинення Німеччиною сертифікації Північного потоку-2

Федеральне мережеве агентство ФРН 16 листопада прийняло рішення про припинення процедури сертифікації компанії-оператора газопроводу СП-2. Згідно позиції регулятора, структура власності російського енергетичного проекту не відповідає вимогам законодавства Німеччини.

Для того щоб сертифікація Північного потоку-2 продовжилася, компанії Nord Stream AG потрібно створити нову юридичну особу відповідно до німецького законодавства. Така компанія повинна стати власником учасника газопроводу, який проходить по території Німеччини.

До тих пір, поки Росія не виконає вимогу Берліна, сертифікацію Північного потоку - 2 не відновлять.

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