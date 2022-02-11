Росія запевнила Британію, що "не має наміру вторгатися в Україну"

У Британії запевнили, що РФ не нападе на Україну

Головва МЗС Британії Бен Уоллес заявив, що отримав від свого російського колеги Сергія Шойгу запевнення, що Росія не вторгнеться в Україну.

Британський міністр під час пресконференції зазначив, що напад матиме трагічні наслідки.

За його словами, зустріч з військовим керівництвом Росії була конструктивною і відвертою. Під час переговорів обговорювалися російські вимоги про так звані "гарантії безпеки" і ситуація на кордоні з Україною.

"Я ясно почув від російського уряду, що у них немає намірів вторгатися в Україну", - сказав Уоллес, додавши, що отримав від Шойгу запевнення, що Росія не нападе на Україну.

Глава британського Міноборони додав, що під час зустрічі дав ясно зрозуміти своєму російському колезі, що вторгнення в Україну матиме трагічні наслідки. Він зазначив, що Великобританія має намір шукати будь-які способи для зниження напруженості.

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Нагадавши, Україна зажадала від Російської Федерації роз'яснення з приводу військової діяльності біля кордонів нашої країни і на території тимчасово окупованого Криму. На відповідь у Кремля є 48 годин.

Також раніше міністр заявив, що головне питання на вчорашній зустрічі радників нормандської четвірки в Берліні стосувалося вимоги РФ, щоб Україна вела прямі переговори з контрольованими Росією бойовиками на Донбасі. Однак українська влада відкинула его.

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