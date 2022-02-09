Щоб відбиватися від РФ на морі: Британія передасть Україні ракети для кораблів

Британія надасть Україні ракети для захисту від Росії на морі/ МЗС України, Facebook

Велика Британія підтримує Україну у боротьбі з російською агресією, зокрема і наданням зброї для захисту. Між державами уже було підписано військових угод на 2 мільярди доларів.

Про це розповів посол України у Великій Британії Вадим Пристайко в інтерв’ю Радіо НВ. За його словами, Британія готова бути другом для України в умовах російської загрози.

"Британія шукає друзів, і Україна на цю роль в принципі підходить. Незважаючи на багаж проблем, які тягне дружба з нашою державою, а це перш за все протистояння з РФ, Британія готова до такого кроку", – сказав Пристайко.

Підписані між Україною і Великою Британією угоди передбачають втілення у життя чотирьох проєктів. Зокрема, це спорудження для України нових кораблів, а також надання ракетного озброєння для кораблів для захисту на морі.

"Вперше наші Збройні сили отримають реальну зброю, ракети, які нам дозволять що-небудь протиставити Росії в чорному і Азовському морях", – зазначив посол.

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Нагадаємо, раніше Велика Британія відправила Україні 30 бійців спецзагону і 2 тисячі одиниць протитанкової зброї на тлі можливої загрози повномасштабного вторгнення РФ. Українські бійці уже розпочали інтенсивну підготовку із застосування ручних протитанкових ракетних комплексів NLAW, які передала Британія.

Також Сполучені Штати з 22 січня уже відправили в Україну вісім літаків з військовою допомогою. На їх борту загалом було доставлено понад 650 тонн оборонних боєприпасів.

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