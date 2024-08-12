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"Путіна змиє розпеченою смолою": операція на Курщині стане катастрофою для РФ – Мусієнко

Альона Вороніна
12 серпня 2024, 08:43оновлено 12 серпня, 09:23
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Всередині РФ накопичується невдоволення, яке у щось переросте. Путін хоче, щоб невдоволення росіян вилилося назовні, але ця бомба має вибухнути всередині.
Владимир Путин, Александр Мусиенко
Всередині РФ накопичується невдоволення, яке рано чи пізно виллється на Путіна, зазначає Мусієнко/ колаж: Главред, фото: скрін

Реакція російського диктатора Володимира Путіна на операцію в Курській області демонструє слабкість путінського режиму і самого глави Кремля. Диктатор РФ мав би дуже оперативно реагувати і вирішувати всі проблеми, але в нього нічого не виходить.

Тим часом у країні-агресорці Росії накопичується невдоволення, яке рано чи пізно вибухне всередині РФ. Таку думку висловив військовий та політичний експерт, керівник Центру військово-правових досліджень Олександр Мусієнко під час чату на Главреді.

"Якщо вже в західній пресі з'являються публікації про те, що начальник російського генштабу міг знати про плани просування на Курщині, але не доповів Путіну і нічого не зробив, аби ці плани зруйнувати, це щонайменше свідчить про те, що існує певний розкол у військово-політичному керівництві Росії. Тобто далеко не в усьому військові задоволені Путіним. І навпаки: Путін хотів би говорити про взяття Києва, а доводиться говорити про взяття Мар'їнки та інших населених пунктів, які б він раніше на мапі просто не показав би", – зазначив Мусієнко.

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Він наголосив, що все це, безумовно, демонструє слабкість путінського режиму і слабкість Путіна як царя, який мав би дуже оперативно реагувати і вирішувати всі проблеми. А Путін зараз не може вирішити проблеми тих же людей у Курській області, які у нього просять допомоги.

"Ситуація в Росії нагадує один великий чан, в якому крапля за краплею накопичується смола. В певний момент цей чан перекинеться, і ця смола потече. Ще й розпечена, ще й загориться. І тоді буде змивати багатьох, в тому числі і Путіна", – наголосив експерт.

Мусієнко зазначив, що зараз в РФ відбувається накопичення невдоволення, яке зрештою у щось переросте.

"У зовні це невдоволення переростати не хоче, а Путін хоче, щоб невдоволення переростало в зовні, тому він пропонує громадянам РФ іти воювати. Але росіяни зараз військкомати не штурмують, такої активності добровольців не спостерігається. Значить, ця бомба має вибухнути всередині. В певний момент це невдоволення вибухне, коли і як – складно передбачити. Хоча, як сказав очільник української розвідки Кирило Буданов, "новий Пригожин уже визріває", – зазначив експерт.

Хто такий Олександр Мусієнко

Олександр Мусієнко - блогер і експерт. Є головою недержавної організації "Центр військово-правових досліджень". Виступає в якості експерта в ефірах телеканалів, пише My.ua.

Операція в Курській області – останні новини

Раніше у The Times зазначали, що Зеленський прийняв найризикованіше рішення, наважившись на операцію на Курщині. Окупанти стверджували, що кордон перейшли нібито ЗСУ. Офіційна українська влада тримає мовчання, однак у західних ЗМІ переконані, що на цій операції "скрізь відбитки пальців президента Зеленського".

Також раніше полковник запасу, військовий експерт Олег Жданов розповів, чим обернеться для командування РФ прорив у Курській області. Військовий експерт вважає, що провал оборони у Курській області може лягти на плечі начальника Генштабу РФ.

Нагадаємо, в ISW зазначали, що операція в Курській області дозволила ЗСУ перехопити ініціативу на одній ділянці фронту. Ситуація в Курській області може накласти довгострокові обмеження на оперативне планування, з якими Росія раніше не стикалася.

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новини Росії Володимир Путін Олександр Мусієнко Курська область Операція в Курській області
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