"Путіна змиє розпеченою смолою": операція на Курщині стане катастрофою для РФ – Мусієнко

Всередині РФ накопичується невдоволення, яке у щось переросте. Путін хоче, щоб невдоволення росіян вилилося назовні, але ця бомба має вибухнути всередині.

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Всередині РФ накопичується невдоволення, яке рано чи пізно виллється на Путіна, зазначає Мусієнко/ колаж: Главред, фото: скрін

Реакція російського диктатора Володимира Путіна на операцію в Курській області демонструє слабкість путінського режиму і самого глави Кремля. Диктатор РФ мав би дуже оперативно реагувати і вирішувати всі проблеми, але в нього нічого не виходить.

Тим часом у країні-агресорці Росії накопичується невдоволення, яке рано чи пізно вибухне всередині РФ. Таку думку висловив військовий та політичний експерт, керівник Центру військово-правових досліджень Олександр Мусієнко під час чату на Главреді.

"Якщо вже в західній пресі з'являються публікації про те, що начальник російського генштабу міг знати про плани просування на Курщині, але не доповів Путіну і нічого не зробив, аби ці плани зруйнувати, це щонайменше свідчить про те, що існує певний розкол у військово-політичному керівництві Росії. Тобто далеко не в усьому військові задоволені Путіним. І навпаки: Путін хотів би говорити про взяття Києва, а доводиться говорити про взяття Мар'їнки та інших населених пунктів, які б він раніше на мапі просто не показав би", – зазначив Мусієнко. відео дня

Він наголосив, що все це, безумовно, демонструє слабкість путінського режиму і слабкість Путіна як царя, який мав би дуже оперативно реагувати і вирішувати всі проблеми. А Путін зараз не може вирішити проблеми тих же людей у Курській області, які у нього просять допомоги.

"Ситуація в Росії нагадує один великий чан, в якому крапля за краплею накопичується смола. В певний момент цей чан перекинеться, і ця смола потече. Ще й розпечена, ще й загориться. І тоді буде змивати багатьох, в тому числі і Путіна", – наголосив експерт.

Мусієнко зазначив, що зараз в РФ відбувається накопичення невдоволення, яке зрештою у щось переросте.

"У зовні це невдоволення переростати не хоче, а Путін хоче, щоб невдоволення переростало в зовні, тому він пропонує громадянам РФ іти воювати. Але росіяни зараз військкомати не штурмують, такої активності добровольців не спостерігається. Значить, ця бомба має вибухнути всередині. В певний момент це невдоволення вибухне, коли і як – складно передбачити. Хоча, як сказав очільник української розвідки Кирило Буданов, "новий Пригожин уже визріває", – зазначив експерт.

Хто такий Олександр Мусієнко Олександр Мусієнко - блогер і експерт. Є головою недержавної організації "Центр військово-правових досліджень". Виступає в якості експерта в ефірах телеканалів, пише My.ua.

Операція в Курській області – останні новини

Раніше у The Times зазначали, що Зеленський прийняв найризикованіше рішення, наважившись на операцію на Курщині. Окупанти стверджували, що кордон перейшли нібито ЗСУ. Офіційна українська влада тримає мовчання, однак у західних ЗМІ переконані, що на цій операції "скрізь відбитки пальців президента Зеленського".

Також раніше полковник запасу, військовий експерт Олег Жданов розповів, чим обернеться для командування РФ прорив у Курській області. Військовий експерт вважає, що провал оборони у Курській області може лягти на плечі начальника Генштабу РФ.

Нагадаємо, в ISW зазначали, що операція в Курській області дозволила ЗСУ перехопити ініціативу на одній ділянці фронту. Ситуація в Курській області може накласти довгострокові обмеження на оперативне планування, з якими Росія раніше не стикалася.

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