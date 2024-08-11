У РФ немає армії, усе найкраще - на Донбасі: Грозєв пояснив бої під Курськом

Україна вишукує для себе найкращу позицію на майбутніх перемовинах з російською стороною, упевнений журналіст.

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Тривають бої за Курську область / Колаж Главреда. Фото: скріншоти відео

Операція у Курській області змістила вектор так званого мирного плану Росії і ризикує перекреслити усю стратегію Росії щодо замороження війни, розповів в інтервʼю Суспільному болгарський журналіст видання The Insider Христо Грозєв.

Грозєв переконаний, що бої за Курщину стануть серйозним важелем у майбутніх переговорах України та Росії.

На думку Грозєва, на зараз ця операція найбільше вдарила по самих колах Путіна. Кремль же, зазначає журналіст, сам був у вичікувальній позиції щодо боїв на фронті напередодні виборів у США.

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"А зараз ми бачимо, що траєкторії ідуть в обидва боки, тому взагалі втрачається сенс в оригінальному плані, як домовлятися про мир. Гадаю, що це має дуже, дуже дестабілізаційний вплив на керівництво Кремля", - висловився він.

Найближчими днями, якщо українська армія залишиться на цих позиціях чи далі продовжить рухатися, то бачитимемо все більше й більше хаосу та втрати концентрації взагалі у стратегії Росії, зауважив журналіст.

"Тож це набагато важливіше, ніж здається збоку", - сказав він.

Водночас інформація, що "Вагнер" повернувся з Африки, виявилась російською дезінформацією, аби продемонструвати, що бодай щось готується як контрудар.

"В них взагалі не вистачає армії на території Росії. Усе найкраще, що вони мали, - вже на Донбасі", - підсумував Грозєв.

Хто такий Христо Грозев Христо Грозев - журналіст-розслідувач видання "Bellingcat", один з основних авторів розслідування про участь співробітників ФСБ Росії в отруєнні Олексія Навального. 2019 був нагороджений European Press Prize в категорії "Розслідувальна Журналістика", пише Вікіпедія.

Операція в Курській області - головне

6 серпня Росія поскаржилася на прорив кількома механізованими колонами кордону на ділянці Курської області. Перші бої зустріли російські строковики, тоді як підрозділи "Ахмат", які мали охороняти кордон, були ганебно розбиті.

Путін відреагував на прорив і швидке просування невідомих військ тільки на другу добу. Диктатор країни-агресорки звинуватив Україну в "масштабній провокації".

Судячи з опублікованих кадрів, Росія зазнала важких втрат у живій силі та техніці, зокрема в авіації, ще в перший день боїв, а місцеве населення не чинило жодного опору.

Росіяни скаржилися на "скіфську" тактику атакуючих сил, яка полягає у виснаженні сил противника невеликими, але ефективними набігами.

Варто зазначити, що Україна офіційно не підтверджувала своєї участі в боях у Курській області, хоча президент Володимир Зеленський неодноразово зазначав у своїх зверненнях, що Київ переносить війну РФ на територію країни-агресорки.

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США, Німеччина, Єврокомісія не тільки не засудили удари по Курській області та прорив кордону, а й наголосили, що підтримують Україну в її боротьбі та забезпечуватимуть усім необхідним озброєнням.

Разом з тим, доля нового запиту Києва до Вашингтона з проханням дозволити завдавати ударів по РФ углиб, поки невідома.

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