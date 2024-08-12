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Полетять сотні дронів і ракет: РФ готує удар по важливих будівлях у Києві - The Times

Ангеліна Підвисоцька
12 серпня 2024, 03:04
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Російські окупанти готують жорстоку помсту через бойові дії на території Курської області.
Полетять сотні дронів і ракет: РФ готує удар по важливих будівлях у Києві - The Times
РФ готується до атаки на Україну у відповідь на наступ на Курськ / Колаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, скріншот

Російські окупанти готуються до масованого удару ракетами та дронами у відповідь на бойові дії у Курській області. Про це повідомляє The Times.

За даними видання, РФ може атакувати важливі цілі у Києві, включаючи парламент та інші урядові будівлі. При цьому росіяни можуть використати "сотні повітряних цілей" - крилаті та балістичні ракети, шахеди.

"Росія відчуває необхідність дати дуже жорстку відповідь, щось грандіозне, щоб показати всьому світу, що вона всесильна і що таке, як Курськ, не залишиться безкарним ... Це можуть бути сотні, з використанням складного озброєння – крилатих ракет, балістичних ракет і шахедів. І це може стати великою проблемою для нашої протиповітряної оборони. Але я вірю, що ми зможемо їх зупинити", – каже джерело видання в українському оборонному відомстві.

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Що таке The Times?

The Times - впливова щоденна британська газета, одна з найстаріших у світі. Заснована у 1785 році Джоном Волтером. Власником газети є корпорація News Corporation на чолі з Рупертом Мердоком. Історично вважається консервативною газетою, однак у 2001 та 2005 роках підтримала Лейбористську партію під час виборів. Від часу заснування, протягом 219 років друкувалася у широкому форматі, але у 2004 році перейшла на компактний формат з наміром поширити свій вплив на молодшу аудиторію, пише Вікіпедія.

Операція в Курській області - останні новини за темою

6 серпня Росія поскаржилася на прорив кількома механізованими колонами кордону на ділянці Курської області. Перші бої зустріли російські строковики, тоді як підрозділи "Ахмат", які мали охороняти кордон, були ганебно розбиті.

Путін відреагував на прорив і швидке просування невідомих військ тільки на другу добу. Диктатор країни-агресора звинуватив Україну в "масштабній провокації".

Судячи з опублікованих кадрів, Росія зазнала важких втрат у живій силі та техніці, зокрема в авіації, ще в перший день боїв, а місцеве населення не чинило жодного опору.

Росіяни скаржилися на "скіфську" тактику атакуючих сил, яка полягає у виснаженні сил противника невеликими, але ефективними набігами.

Варто зазначити, що Україна офіційно не підтверджувала своєї участі в боях у Курській області, хоча президент Володимир Зеленський неодноразово зазначав у своїх зверненнях, що Київ переносить війну РФ на територію країни-агресора.

США, Німеччина, Єврокомісія не тільки не засудили удари по Курській області та прорив кордону, а й наголосили, що підтримують Україну в її боротьбі та забезпечуватимуть усім необхідним озброєнням. Водночас доля нового запиту Києва до Вашингтона з проханням дозволити наносити удари по РФ углиб, поки що невідома.

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