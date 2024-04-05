Блінкен видав заяву про додаткову допомогу ЗСУ: які прогнози у Конгресу

Щодня без подальшої допомоги ставить захисників України та її громадянське населення на ще більшу небезпеку, вважає Блінкен.

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У США наголошують на додатковій допомозі ЗСУ / 71 отдельная егерская бригада Десантно-штурмовых войск ВС Украины

Держсекретар США Ентоні Блінкен наголосив на необхідності більшої підтримки Україні, вказуючи на важливість прийняття Конгресом США додаткової допомоги українцям.

"Україні терміново потрібна додаткова допомога. Сьогодні ми почули про це безпосередньо від міністра закордонних справ Дмитра Кулеби. Щодня без подальшої допомоги ставить захисників України та її громадянське населення на ще більшу небезпеку. Наша підтримка особливо важлива, оскільки низка країн допомагає Росії нарощувати свою оборонну. промисловість та продовжувати агресію проти України", - сказав Блінкен, передає Інтерфакс-Україна.

За словами держсекретаря США, Китай постачає матеріали для підтримки російської оборонно-промислової бази, а також КНДР та Іран продовжують надавати РФ підтримку.

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"Все це підживлює військову машину Путіна, який атакує українців та загрожує європейській безпеці", - зауважив він.

Блінкен підкреслив, що США самі зробили величезний внесок, але дуже важливо, щоб Конгрес прийняв запит на надання фінансової допомоги Україні, який зробив президент США Джо Байден.

Хто такий Ентоні Блінкен? Ентоні Блінкен - державний секретар США з 26 січня 2021. Заступник радника з національної безпеки президента США Барака Обами з 2009 до 2013. Під час президенства Обами, допомагав США з політикою в Афганістані, Пакистані та ядерною програму в Ірані, пише Вікіпедія.

Нагадаємо, що у НАТО анонсували новий формат допомоги Україні. Столтенберг наголосив на необхідності зміни підходу щодо допомоги Україні, адже НАТО має гарантувати стабільність і передбачуваність у підтримці.

Фінляндія дасть новий пакет військової допомоги Україні. Країна надасть Україні новий, уже 23-й пакет за рахунком військової допомоги. Його загальний обсяг становитиме 188 млн євро. Там є і ППО системи і також боєзапас артилерійський великих калібрів серед іншого.

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