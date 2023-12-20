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"Зробили неможливе": Блінкен оцінив досягнення України у війні проти Росії

Руслана Заклінська
20 грудня 2023, 22:32
Держсекретар підкреслив ослаблення Росії у військовому, економічному та дипломатичному плані.
'Зробили неможливе': Блінкен оцінив досягнення України у війні проти Росії
Блінкен висловився про успіхи України на фронті / Колаж: Главред, фото: УНІАН, Командування об'єднаних сил ЗСУ

Державний секретар США Ентоні Блінкен відзначив величезний спротив українців у війні проти Росії. Він підкреслив, що Росія не змогла досягти поставлених цілей у країні. Про це в середу, 20 грудня, заявив Ентоні Блінкен виступаючи на пресконференції за підсумками року.

Блінкен зазначив, що США продовжуватимуть об'єднувати країни світу для підтримки України для того, щоб агресія Росії залишалась "стратегічним провалом". Він підкреслив, що Кремлю не вдалося досягти своєї головної мети в Україні – викреслити її з карти світу та включити до складу РФ.

"Це був важкий рік на полі бою, але, знову ж, українці зробили те, що ніхто не уявляв можливим", - сказав держсекретар США.

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Блінкен підкреслив, що Україна бореться з однією з найпотужніших армій світу, продовжуючи звільняти території та витісняти російський флот із Чорного моря. Також Україна встановила власний морський коридор для експорту продовольства.

"Росія ослабла в військовому, економічному, дипломатичному плані", - додав глава Держдепу.

Держсекретар також підкреслив ослаблення Росії та визначив постійну підтримку США як вирішальний фактор для України в боротьбі та перемозі над РФ.

Допомога Україні від США

Нагадаємо, Міноборони США повідомило, що до кінця грудня закінчаться кошти, призначені на заміну зброї, яка постачається Україні. Поки Конгрес не проголосує за додаткове фінансування військової допомоги Києву, вільних грошей для цього немає.

Крім цього, Сенат США ймовірно відкладе розгляд питання щодо фінансування допомоги Україні та законопроекту про посилення безпеки кордонів до січня 2023 року. Демократи вважають малоймовірним прийняття пакету фінансування перед різдвяними канікулами.

Як повідомляв Главред, Японія вирішила внести зміни у військовий експорт, щоб передати ракети до зенітних ракетних комплексів Patriot для США. Цей крок може вивільнити деякі запаси для ППО України, за даними The Washington Post.

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війна в Україні Ентоні Блінкен Держдепартамент США війна Росії та України
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