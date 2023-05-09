Пономарьов пояснив, як потрібно буде боротися з реваншизмом в Росії

Ілля Пономарьов стверджує, що одними декларативними заявами перемогти реваншистські настрої в РФ буде важко.

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Ілля Пономарьов / колаж ua.depositphotos.com і УНІАН

Після поразки Росії у війні з Україною з реваншистськими настрої в країні-агресорі доведеться щосили. Про це в інтерв'ю Главреду заявив російський опозиційний політик, депутат Держдуми Російської Федерації 2007-2016 рр.Ілля Пономарьов.

"Переважна більшість підписантів про це не думають. Це легко зрозуміти, якщо ви прочитаєте те, що вони пишуть у соціальних мережах і говорять у відеоблогах. Це не означає, що людей, які про це не думають, немає – вони є, і в рамках З'їзду народних депутатів (ЗНД) створюються юридичні механізми, які б цьому запобігли. Вони включають в себе глибоку люстраційну політику, якщо говорити про рестриктивні заходи, а також освітні, культурні речі, якщо говорити про те, що країна повинна пройти через період покаяння і повернення в нормальне міжнародне співтовариство, аналогічний тому процесу, який проходила Німеччина після 1945 року", − сказав він.

Хто такий Ілля Пономарьов Ілля Пономарьов - російський політичний діяч, підприємець в області високих технологій. Депутат Державної Думи Росії 5-го і 6-го скликань (повноваження припинені достроково). Має громадянство України, розмовляє українською мовою. У серпні 2014 року був змушений покинути Росію, з 2015 року перебуває в США, пише Вікіпедія. відео дня

Пономарьов стверджує, що одними декларативними заявами перемогти реваншистські настрої в РФ буде важко.

"Але недостатньо про це тільки говорити – це необхідно робити у вигляді конкретних нормативних документів, планів, кроків. І, наскільки мені відомо, ЗНД – єдина структура, яка цим займається в практичному плані у вигляді не роздумів, а підготовки нормативної бази", − сказав він.

Дивіться на відео інтерв'ю Іллі Пономарьова Главреду:

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