Помічники Путіна потраплять під санкції: у США підготували новий удар по РФ

Вашингтон вже розробив два види пакетів антиросійських санкцій.
У разі вторгнення РФ в Україну оточення президента Росії Володимира Путіна може постраждати через нові санкції США.
У США підготували список людей з оточення Путіна та їхніх родичів, повідомляє Reuters.
Відзначається, що в разі вторгнення РФ в Україну під санкціями опиняться люди з найближчого оточення Путіна, які є "співучасниками дестабілізаційної поведінки Кремля".
У той же час Вашингтон вже розробив два види пакетів санкцій - для оточення російського президента і для членів їх сімей.
"Помічники Путіна не зможуть використовувати своє подружжя та інших членів сім'ї, щоб ухилятися від санкцій. Санкції відріжуть їх від міжнародної фінансової системи і гарантують, що вони не зможуть ховати гроші на Заході і вкладати кошти в навчання в елітних західних університетах", — йдеться в повідомленні.
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Раніше президент Володимир Зеленський заявив про необхідність терміново ввести санкції проти Росії. За його словами, після вторгнення РФ в Україну вони не матимуть ніякого сенсу.
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