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"Зроблять боляче всім росіянам": санкції США можуть зруйнувати економіку РФ повністю - NYT

30 січня 2022, 11:05

Біль, викликаний санкціями, може спровокувати народний гнів проти президента Росії Володимира Путіна.

Санкції США можуть зруйнувати економіку РФ повністю - NYT / Reuters

Найсміливіші заходи, якими пригрозив президент США Джо Байден для стримування вторгнення в Україну, можуть зруйнувати всю російську економіку. Водночас вони вплинуть і на економіки інших країн.

Як повідомляє The New York Times, масштабні санкції, які американські чиновники погрожують ввести проти Росії у разі вторгнення в Україну, можуть спричинити за собою обвал рубля, крах фондового ринку та інші форми фінансової паніки, які "зроблять боляче" майже всім росіянам - від мільярдерів і чиновників до звичайних сімей середнього класу.

Заходи впливу на Москву містять санкції проти її найбільших банків і фінансових установ, що неминуче вплине на повсякденне життя росіян.

Колишній високопоставлений чиновник в офісі політики економічних санкцій Держдепартаменту часів Обами Едвард Фішман констатує, що анонсовані Байденом санкції вдарять по всій російській економіці.

"Якщо адміністрація Байдена виконає свою загрозу ввести санкції проти великих російських банків, це відіб'ється на всій російській економіці", — сказав Едвард Фішман.

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Він додав, що "це безумовно вплине на звичайних росіян".

Вашингтон планує "вибити" опори, на яких тримається вся російська фінансова система.

Видання припускає, що санкційна стратегія США пов'язана з політичними та економічними ризиками. Відзначається, що жодна країна ніколи не намагалася ввести широкі санкції проти таких великих фінансових інститутів і економіки розміром з російську. Аналітики кажуть, що "швидка і сувора" відповідь, яку обіцяли офіційні особи США, може потрясти великі економіки, особливо в Європі, і навіть поставити під загрозу стабільність світової фінансової системи.

Деякі аналітики також прогнозують, що у відповідь на жорсткі санкції Путін може зупинити постачання природного газу в Європу або здійснити кібератаки на американську і європейську інфраструктуру.

"Біль, викликаний санкціями, може спровокувати народний гнів проти президента Росії Володимира Путіна. Але історія показує, що країна не здається легко, і стійкість є важливою частиною її національної ідентичності. Офіційні особи США також чутливі до думки про те, що їх можна розглядати як карателів російського народу — сприйняття, яке може підживлювати антиамериканізм і заяви Путіна про те, що його країну переслідує Захід", - йдеться в статті.

Наразі США намагаються сформувати такий набір заходів впливу, який завдасть максимально сильного удару по Росії, і водночас стримає економічні ударні хвилі по всьому світу, в тому числі в Сполучених Штатах.

Раніше в Білому домі заявили, що санкції США у разі вторгнення Росії в Україну позначаться на ділових і економічних інтересах президента Володимира Путіна і вдарять по всьому російському керівництву.

Британський уряд почав роботу над новими санкціями, які повинні послабити російську економіку, якщо Кремль почне вторгнення в Україну. Передбачається, що Великобританія розгляне "ядерний" варіант підтримки відсторонення Росії від міжнародної платіжної системи SWIFT.

viber
новини США The New York Times Володимир Путін санкції США вторгнення Росії Джо Байден
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