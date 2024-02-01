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Допомога Україні та кордон: Конгрес США може змінити плани щодо голосування - ЗМІ

Андрій Ганчук
1 лютого 2024, 10:03
У США зростає занепокоєння ситуацією на кордоні з Мексикою - республіканці не готові голосувати за загальний пакет законопроєктів, пишуть журналісти.
Конгрес США, Україна
У Конгресі можуть розділити питання допомоги Україні та міграційної політики - ЗМІ / Колаж: Главред, фото: Посольство України в США, УНІАН

Пакет законопроєктів, який включає питання військової допомоги Україні та ініціативи щодо посилення безпеки південного кордону США, можуть розділити через зростаюче у Штатах занепокоєння щодо міграційної політики. Республіканці не хочуть голосувати за ініціативу в тому вигляді, в якому вона існує зараз.

Як повідомляє The Hill, спікер Палати представників США Майк Джонсон заявив, що пакет ініціатив можуть розділити на два окремих документи.

"На такий крок у Штатах можуть піти через занепокоєння з приводу реформ у прикордонній політиці", - зазначили журналісти.

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Джерело видання вважає, що ключове рішення залежатиме від того, яким буде текст щодо кордону, який незабаром має з'явитися за підсумками перемовин у Сенаті.

"Ці заяви прозвучали на тлі того, як Джонсон та інші представники Республіканської партії дали зрозуміти, що угода Сенату, яка об'єднує допомогу Україні зі змінами в міграційній та прикордонній політиці, буде "мертвою вже після надходження на розгляд", - написало видання.

Також журналісти додали, що одне з головних положень, яке викликає суперечки в лавах демократів і республіканців, - це повноваження виконавчої влади щодо призупинення міграції в разі, якщо буде понад 5 000 незаконних перетинів на день. Поріг вважається занадто високим.

Крім того, також зазначено, що республіканці у Палаті представників дедалі більше виступають проти збільшення допомоги Києву, проте в Європі впевнені в пролонгації підтримки.

"Примітно, що поки республіканці в Палаті представників дедалі більше виступають проти збільшення допомоги Україні, союзники в Європі висловили впевненість, що Джонсон і більшість Конгресу підтримують продовження підтримки", - підкреслюється в матеріалі.

Допомога Україні від США

У Конгресі досі не проголосували за подальшу військову допомогу Україні. Республіканці вимагають, щоб пакет законопроєктів включав розв'язання міграційних проблем на кордоні з Мексикою і відмовляються голосувати до врегулювання питання.

Помічник держсекретаря США Джеймс О'Браєн сказав, що Штати допоможуть перемогти Україні у війні з Росією. За його словами, у Києва дуже велика підтримка в Конгресі і голосування американських законодавців - лише справа часу.

У США наростає напруга в Техасі. Місцева республіканська влада і федеральний центр розходяться у питанні врегулювання ситуації на кордоні з Мексикою. Протистояння посилює проблему з голосуванням за допомогу Україні.

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