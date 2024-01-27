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Бунт республіканців, підігрів від Трампа та ультиматум Байдена: що відбувається у Техасі

Андрій Ганчук
27 січня 2024, 12:06оновлено 27 січня, 13:43
Ситуація на кордоні з Мексикою - головний епізод протистояння між Республіканцями і Демократами, через який досі не проголосовано допомогу Україні.
Байден, Техас
Байден попередив владу Техасу про готовність застосувати силу / Колаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, скріншот YouTube, соцмережі

У Сполучених Штатах Америки наростає напруженість між федеральним урядом і владою-республіканцями штату Техас через ситуацію з незаконною міграцією на південному кордоні. Поліція Техасу понад два тижні тому взяла під свій контроль кордон із Мексикою і не пускає до патрулювання прикордонну службу США.

Президент Джо Байден вимагає зняти прикордонні загородження, які спорудила місцева влада. Верховний суд дозволив митній і прикордонній службі патрулювати кордон, проте губернатор Техасу вирішив не виконувати вимоги і задіяв бійців Національної гвардії.

Ситуацію активно використовують прихильники Дональда Трампа і сам колишній американський глава держави, щоб підвищити свої президентські рейтинги.

відео дня

Главред розбирався, що відбувається в Техасі.

У чому причина конфлікту в Техасі

Президент Джо Байден у понеділок, 19 січня, закликав Конгрес підтримати двопартійну угоду щодо питання кордону, яка стала частиною законодавчих ініціатив, що включають допомогу Україні, Ізраїлю і Тайваню. За три дні, 22 січня, Верховний суд США підтримав Байдена і постановив ліквідацію колючого дроту з кордону Техасу і Мексики. Раніше його встановила місцева влада Техасу в межах ініціативи губернатора під назвою "Самотня зірка".

У Білому домі назвали розміщення колючого дроту "політичними трюками Техасу", які ускладнюють виконання обов'язків службами на кордоні з Мексикою.

Утім, губернатор Техасу Грег Ебботт відмовився прибирати загородження і наказав поліцейським зводити нові укріплення для стримування мігрантів. Він заявив про готовність протистояти центральній владі, а йому на допомогу вирушили сили Нацгвардії щонайменше 10 штатів.

Також Еббот вирішив запустити 1 статтю секції 10 параграфа 3 Конституції США, яка дозволяє штату самостійно оголосити воєнний стан без узгодження з Вашингтоном.

У відповідь Білий дім дав Техасу час до кінця 27 січня надати прикордонникам повний контроль над ділянкою кордону, де спорудили колючий дріт. Якщо вимога не буде виконана, адміністрація Байдена може застосувати силу.

Що означають події в Техасі для України

Республіканці вимагають від президента Байдена посилити кордон із Мексикою в обмін на виділення Україні 61 мільярда доларів допомоги. Байден готовий піти на поступки, втім, один із лідерів республіканців, потенційний кандидат у президенти Трамп виступає проти угоди і використовує тему мігрантів у своїй виборчій кампанії.

Доки проблему не вирішено, США не можуть надавати військову допомогу Україні, оскільки Конгрес на тлі протистояння демократів і республіканців не голосує за виділення коштів.

Причому Трамп зацікавлений, щоб міграційна криза не була врегульована до листопада, коли відбудуться президентські вибори в США.

Політичне протистояння у США

Традиційно південні прикордонні штати вважаються "республіканськими", і самі республіканці, і Дональд Трамп, активно користуються такою ситуацією для посилення своїх позицій у передвиборчих перегонах. Північно-східні штати здебільшого підтримують демократів і Байдена і раніше майже не стикалися з проблемою мігрантів.

У такій ситуації влада Техасу вирішила переправляти нелегальних мігрантів якраз таки на північ країни. Як автобусами і літаками. З цієї причини у Нью-Йорку, Чикаго та інших великих містах півночі з'явилися проблеми з мігрантами. Місцева влада змушена скорочувати фінансування низки програм, щоб вирішити міграційні питання.

Техас підтримали губернатори-республіканці

У Politico написали, що 25 губернаторів-республіканців підтримали Техас і його "конституційне право на самооборону".

"Ми солідарні з нашим колегою-губернатором Грегом Ебботтом і штатом Техас у використанні всіх інструментів і стратегій, зокрема й парканів із колючого дроту, для захисту кордону", - ідеться в листі.

Техас
"Червоні" - штати, які підтримали Техас, темно сірим позначено сам Техас / Соцмережі

Що заявив Байден про ситуацію в Техасі

На сайті Білого дому опубліковано заяву Байдена, в якій він зазначив, що проблема на південному кордоні існує давно. За словами глави американської держави, демократи та республіканці працюють над законопроєктом, щоб розв'язати проблему.

"Занадто довго ми всі знаємо, що кордон порушено. Це давно час виправляти. Ось чому два місяці тому я доручив своїй команді почати перемовини із двопартійною групою сенаторів, щоб серйозно і остаточно вирішити прикордонну кризу. Ось що вони робили протягом кількох тижнів. Працюємо цілодобово, у свята та вихідні", - сказав Байден.

Також він додав, що закон, який згодом буде ухвалений Конгресом, стане найжорсткішим, найсправедливішим і забезпечить безпеку кордону з Мексикою.

"Те, про що було домовлено, - якщо воно буде ухвалене як закон - стане найжорсткішим і найсправедливішим набором реформ для забезпечення безпеки кордону, який коли-небудь проводився в нашій країні. Це дало б мені, як президенту, нові надзвичайні повноваження закрити кордон, коли він стане перевантаженим. І якби мені дали ці повноваження, я б використав їх у день, коли підпишу законопроєкт", - наголосив Байден.

Позиція Трампа щодо Техасу

45-й президент Штатів Дональд Трамп підігріває кризу в Техасі. Він закликав американські штати спрямувати війська до південного кордону, запобігти в'їзду нелегалів і видворити їх зі США.

"Ті, кого Байден проґавив, не повинні почуватися комфортно, тому що вони підуть додому", - сказав Трамп.

У чому особливість Техасу

Техас - один із найважливіших для американської економіки штатів. Це близько 9% ВВП усієї країни, центр нафтовидобутку США. Техас посідає 3-е місце у світі за видобутком нафти після РФ і Саудівської Аравії.

ВВП Техасу становить до 2 трильйонів доларів. Це більше, ніж ВВП Південної Кореї, Бразилії, Росії, Іспанії та низки інших країн.

Росія і "відділення Техасу"

Російські пропагандисти почали використовувати тему внутрішньополітичної кризи в Штатах, щоб вигадати "відділення Техасу".

Голос Америки пише, що Росія вже підтримувала маргінальні сепаратистські ініціативи у США, які зазвичай поширюються анонімно фейковими акаунтами в соціальних мережах.

Вихід Техасу зі складу США Республіканська партія загалом не підтримує.

Чи може Техас вийти зі складу США

У Сполучених Штатах немає механізму для виходу штату зі складу США. Навіть якби був організований такий референдум, він був би незаконним.

Верховний суд ще 1869 року, після Громадянської війни у США, постановив, що у штатів немає права в односторонньому порядку виходити зі складу федеративної держави.

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