Нідерланди виділили Україні багатомільйонний пакет допомоги: що до нього увійде

Розмір виділеного пакета військової допомоги становить 122 мільйони євро.

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Нідерланди виділили Україні новий пакет допомоги / Колаж: Главред, фото: 56 окрема мотопіхотна Маріупольська бригада, depositphotos.com/ua

Нідерланди виділяють Україні великий пакет військової допомоги. Його розмір становить 122 мільйони євро. Про це повідомили у пресслужбі уряду Нідерландів.

Ці гроші буде виділено на боєприпаси, озброєння та кібербезпеку:

87 мільйонів євро на закупівлю артилерійських снарядів;

25 мільйонів євро для закупівлі озброєння;

10 мільйонів євро на поліпшення кіберзахисту України.

Ці пожертви стали результатом консультацій Контактної групи з питань оборони України (UDCG), до якої входять 50 країн-партнерів. Вони допомагають Україні закуповувати обладнання та ресурси для захисту від Росії.

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Військова допомога Україні

Як повідомляв Главред, лідери Європейського Союзу готові до рішучих заходів, якщо прем'єрміністр Угорщини Віктор Орбан продовжить ветувати пакет допомоги для України. За інформацією з джерел в уряді ЄС, 26 країн-членів були готові проголосувати за виділення 50 мільярдів євро для допомоги Україні на саміті в Брюсселі 1 лютого, незалежно від позиції Угорщини.

Крім іншого, програш України у війні проти Росії може показати світу, що домінування США добігло кінця. У такому разі Європа може опинитися в зоні підвищеного ризику конфронтації з Росією. Однак навіть такі загрози не дають заходу поштовх у наданні військової допомоги Києву. Про те, чому так відбувається, в інтерв'ю Главреду розповів полковник запасу ЗСУ, військовий експерт Олег Жданов.

Також, 24 січня, в Україну з візитом прибув прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо, відомий своєю проросійською позицією і заявами. Про підсумки зустрічі розповів прем'єр-міністр України Денис Шмигаль.

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