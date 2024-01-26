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"Ми допоможемо Україні перемогти": у США розкрили стратегію у війні з Росією

Андрій Ганчук
26 січня 2024, 10:23
В України величезна підтримка в обох палатах Конгресу США, проблема лише в термінах голосування про військову допомогу, сказав журналістам Джеймс О'Брайен.
Байден, Україна
Байден і Конгрес США серйозно підтримують Україну / Колаж: Главред, фото: Білий дім, УНІАН

Завдання Заходу на 2024 рік - посилити позиції України, щоб згодом вона здобула перемогу над агресором Росією. Перемога є стратегічною метою, яка буде досягнута за рахунок подальшої підтримки з боку США та Європи. У Києва величезна підтримка як у Сенаті, так і Палаті представників Конгресу, питання лише в термінах ухвалення рішення про допомогу. Про це заявив помічник державного секретаря Штатів Джеймс О'Браєн.

Як повідомляє Голос Америки, він розповів про те, що перемога України у війні з РФ - стратегічна мета.

"Як сказав президент Байден, ми допоможемо Україні перемогти. Отже, це стратегічна мета", - зазначив чиновник.

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За словами представника Держдепу, її буде досягнуто завдяки подальшій фінансовій допомозі США та Європи. Євросоюз має виділити Україні нову допомогу в розмірі 50 мільярдів євро. Очільниця Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн під час зустрічі з держсекретарем Штатів Ентоні Блінкеном минулого тижня висловила впевненість з приводу того, що Європа забезпечить підтримку Києву, а лідери ЄС розглянуть питання на саміті наступного тижня.

Що стосується підтримки США, питання лише у тому, коли Конгрес проголосує допомогу Україні.

"З нашого боку є злети і падіння, але я скажу дві речі. Є величезна підтримка України в обох палатах Конгресу. Проблемою залишається лише те, коли саме лідери будуть готові винести це на голосування. І як помічник держсекретаря США з питань Європи я б сказав тільки, що кожного дня люди воюють і гинуть, щоб захистити їхню і нашу безпеку. І я думаю, зараз - час для того, щоб ми могли бути поруч із ними, рухаючись уперед", - наголосив Джеймс О'Браєн.

Допомога Україні від Заходу

Демократи і Республіканці у Конгресі США досі не узгодили питання міграційної політики та кордону з Мексикою, і тому затягується голосування за законопроєкт, яким передбачено військову допомогу Україні в розмірі понад $61 млрд. У Держдепі попередили про наслідки затягування допомоги Україні, оскільки Штати не можуть надавати підтримку доти, доки американські законодавці не затвердять її фінансування.

Затримка допомоги позначається на фронті, сказав секретар РНБО Олексій Данілов. За словами чиновника, на Заході є розуміння, що в Україні йде війна і за Європу, тому рівень підтримки Києва не зменшиться.

Прем'єр Угорщини Віктор Орбан відмовиться від вето на 50 млрд євро для України, вважає міністр закордонних справ Фінляндії Еліна Валтонен. Очікується, що 1 лютого відбудеться спеціальний саміт ЄС, у рамках якого буде затверджено підтримку Києва. Брюссель отримав від Будапешта позитивний сигнал.

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Євросоюз новини США військова допомога Держдепартамент США війна Росії та України
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