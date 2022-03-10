Головний генерал США в Європі розповів, чим замінити польські Міг - 29 для України

МіГ 29 / Укроборонпром

Найефективнішим кроком заходу буде передати Україні протитанкову і зенітну зброю, а не винищувачі МіГ-29, навколо яких тривають переговори.

З такою заявою виступив головний генерал США в Європі Тод Уолтерс, який очолює Європейське командування сил Штатів, пише CNN.

Найефективніший спосіб підтримки українських військових - це додаткове протитанкове і зенітне озброєння, а не винищувачі МіГ-29.

Глава Європейського командування США Тод Уолтерс підкреслив, що українці "зараз прекрасно використовують цю зброю". І саме завдяки йому обмежують можливості російських військових літаків діяти вільно.

читайте такожПольські Міг - 29 для України: з'явилася реакція ПентагонуРаніше глава Пентагону Ллойд Остін повідомив своєму польському колезі Маріушу Блащаку, що США не підтримують ідею передачі Україні польських Міг-29 і не мають наміру брати участь у такій операції, заявив у середу представник Міноборони США Джон Кірбі. Поставка Києву інших озброєнь, на думку Вашингтона, набагато ефективніша, ніж передача винищувачів.

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