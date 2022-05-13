ЗСУ трощить авіацію військ РФ, тому ворог б'є гіперзвуковими ракетами - Залужний

Авіація Росії несе великі втрати на війні проти України - Залужний / facebook.com/CinCAFU

Росія кожен день застосовує більше десяти крилатих ракет для ударів по цивільній інфраструктурі України. Відтепер росіяни використовують надзвукові протикорабельні крилаті ракети типу Х-22 з метою нанесення ударів по вказаних об'єктах. Зокрема, 12 травня по Кременчуцькому нафтопереробному було застосовано 12 крилатих ракет. Дві з них вдалося збити з ПЗРК Стінгер. Зміна росіянами тактики пов'язана з відмовою від застосування авіації, яка несе великі втрати. Про це заявив головнокомандувач збройними силами України Валерій Залужний.

На своїй сторінці в соціальній мережі Facebook він написав, що російські війська щодня випускають по Україні від 10 до 14 ракет, які запускаються по цивільних об'єктах. Відтепер росіяни масовано обстрілюють українські об'єкти надзвуковими протикорабельними ракетами типу Х-22.

читайте такожЗахоплення областей України, Києва та приєднання регіонів до Росії: Генштаб ЗСУ розкрив плани Москви"Останнім часом Росія вдається до тактики масованого використання надзвукових протикорабельних крилатих ракет типу Х-22 по вказаних об'єктах", - сказав Залужний.

Воєначальник вказав, що 12 травня по Кременчуцькому нафтопереробному заводу загарбники завдали ударів 12 крилатими ракетами. Дві з них українські війська збили з ПЗРК Stinger.

За його словами, окупанти поміняли свою тактику, оскільки їх авіація несе великі втрати.

"Однією з причин переходу противником до цієї тактики є відмова від застосування авіації, яка несе великі втрати", - підкреслив Валерій Залужний.

Війна Росії проти України

Радник міністра внутрішніх справ Віктор Андрусів раніше заявив, що просування військ Росії на рубежах Херсонської області заглохло, а на Харківщині ЗСУ можуть відрізати тили окупантів. Російські війська видихлися. За 10 днів вони, ймовірно, перейдуть до тактики "повзучої окупації".

У Генеральному штабі повідомляли, що сили оборони України проводять успішні тактичні контрнаступальні дії у Харківській області. Йде звільнення окупованих населених пунктів. На Ізюмському напрямку ворог перейшов в оборону.

У Державній прикордонній службі України повідомили, що держава повернула контроль над своїми кордонами у Київській, Чернігівській та Сумській областях. Дві третини ділянки - це кордон з Росією. Класичної охорони кордону наразі немає, ситуація залишається небезпечною

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