Польські МіГ-29 для України: з'явилася реакція Пентагону

Прес-секретар Пентагону Джон Кірбі заявив про те, що рішення про передачу польських літаків в Україну приймає уряд Польщі.

"Зараз ми знаходимося в контакті з польським урядом після опублікованої сьогодні заяви. Як ми вже говорили, рішення про передачу польських літаків Україні в кінцевому підсумку залишається за польським урядом", - йдеться в заяві.

Також Кірбі додав, що "перспектива того, що винищувачі, "що знаходяться в розпорядженні уряду Сполучених Штатів Америки", вилетять з бази США/НАТО в Німеччині і пролетять в повітряному просторі, яке оскаржується з Росією через Україну, викликає серйозну заклопотаність у всього альянсу НАТО".

Він підкреслив, що США продовжить консультації з Польщею та іншими союзниками по НАТО з цього питання і складних проблем логістики, але не вважає пропозицію Польщі обґрунтованою.

Як повідомлялося, держсекретар США Ентоні Блінкен заявив, що члени НАТО, зокрема Польща, отримали "зелене світло" для відправки винищувачів в Україну.

Пізніше офіс прем'єр-міністра Польщі у своєму офіційному мікроблозі Twitter, відповідаючи на твіт білоруського опозиційного видання NEXTA, повідомив, що літаки радянського виробництва Міг-29, що знаходяться на озброєнні ВПС Польщі, не будуть відправлені в Україну.