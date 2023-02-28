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Мета Китаю - затяжна війна в Україні: політолог пояснив логіку Пекіна

28 лютого 2023, 14:09
Китаю потрібно, щоб війна агресора Росії проти України була тривалим військовим конфліктом низької інтенсивності, вважає політолог Віталій Кулик.
ЗСУ, війська РФ, Китай
Китай хоче, щоб війна в Україні послабила і агресора Росію, і Захід-експерт / Колаж 59 ОМПБр Міноборони РФ, ua.depositphotos.com

Інтерес Китаю у війні Росії проти України полягає в тому, щоб був важкий і тривалий конфлікт, під час якого ані Київ, ані агресорка Москва не досягли б стратегічної переваги. Пекіну потрібно послабити Захід і змусити РФ піти на ще більші поступки. Про це заявив політолог, директор Центру досліджень проблем громадянського суспільства Віталій Кулик.

В інтерв'ю Главреду він розповів про те, що сценарій Китаю в Україні – затяжна і важка війна. Пекіну потрібно, щоб жодна зі сторін не досягла максимальної переваги.

"В жаху без кінця. Китай зацікавлений у тривалому збройному конфлікті малої інтенсивності, за якого жодна зі сторін не отримала б максимальної стратегічної переваги", - вважає Кулик.

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На його думку, КНР має на меті ослаблення як Заходу, так і агресора Росії для реалізації своїх політичних інтересів.

"В інтересах Пекіна конфлікт низької інтенсивності зі знекровленням Росії і Заходу. Китаю потрібно, щоб Захід був більш поступливим в контексті інтересів Пекіна, а Росія йшла на великі поступки в якості його сателіта і попутника", - підкреслив Віталій Кулик.

Китай може поставити зброю Росії

Держсекретар Сполучених Штатів Ентоні Блінкен заявив NBC, що Китай розглядає можливість постачань агресору Росії летальної зброї. Пекін і Москва вже ведуть перемовини щодо цього питання.

Китайські озброєння в такій ситуації можуть бути використані в бойових діях проти України.

Президент США Джо Байден вважає, що Китай не вживе заходів щодо рішучого військового посилення РФ.

Байден попередив Пекін про серйозні санкції у разі постачань озброєнь країні-окупанту Росії.

Директор ЦРУ Вільям Бернс підтвердив заяви Блінкена і Байдена про те, що Китай розмірковує над тим, чи давати Росії зброю. У Пекіні рішення наразі не ухвалили. Як вважає Бернс, Сі Цзіньпін уважно стежить за війною і "протверезів" від побаченого.

Дивіться повну версію інтерв'ю Віталія Кулика Главреду

"Мирний план" Китаю:

Віталій Кулик новини Китаю війна Росії та України
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