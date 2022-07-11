"Організувати повстання народів" : експрезидент Польщі захотів зменшити населення РФ до 50 млн

Експрезидент Польщі захотів зменшити населення РФ до 50 млн / Колаж фото УНІАН

Для того, щоб убезпечитися від російської агресії, потрібно підтримати повстання поневолених Кремлем народів. Про це заявив колишній президент Польщі Лех Валенса в коментарі французькому виданню Le Figaro.

Політик застеріг, що російська агресивна політика нікуди не зникне до тих пір, поки не ця імперія розвалиться.

"Навіть якщо Україна виграє цю війну, через п'ять років у нас буде те ж саме, через десять років ми побачимо, як з'явиться інший Путін. Сьогодні ми повинні змусити цю зміну політичної системи або, інакше, організувати повстання народів", - сказав Валенса.

На його думку, "розчленування" Російської імперії необхідне для світової безпеки.

"Є 60 народів, які були анексовані, як сьогодні українці. Треба б підняти ці народи. Або змінити політичну систему Росії, або повернути її до населення менше 50 мільйонів", – підсумував колишній президент Польщі.

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Позиція Польщі щодо війни Росії проти України

Офіційна Варшава підтримала Київ після нападу Росії на Україну, який стався 24 лютого. Польська держава надає серйозну військову, політичну та гуманітарну допомогу. Польща стала тимчасовим притулком за кордоном для багатьох українців.

Посол Польщі в Україні Бартош Ціхоцький заявляв, що Росія спеціально створила на Заході ситуацію, при якій Київ можуть вмовляти піти на поступки главі Кремля Володимиру Путіну. За його словами, Варшава як і раніше буде допомагати Києву, а політикам, які пропонують "врятувати чиєсь обличчя", потрібно віддати Росії свій Браденбург і Піренеї.

Прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький попередив Росію про те, що якщо вона зважиться напасти на територію польської держави, 40 мільйонів поляків будуть готові взяти в руки зброю і захищати свою країну. Народ відкидає Російський колоніалізм і імперіалізм і акцентує свою увагу на посиленні і могутності армії.

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