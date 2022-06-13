Якщо Росія зважиться напасти на Польщу, 40 мільйонів поляків візьмуться за зброю - Моравецький

Польща відкидає російський імперіалізм і боротиметься за свою свободу - Моравецький / Колаж Reuters

Якщо РФ ризикне ухвалити рішення про напад на Польща, Москва повинна розуміти, що 40 мільйонів поляків готові будуть зі зброєю захищати свою Батьківщину. Польська держава багато століть перебувала в полоні Росії і не хоче повернення назад до рабства. Народ відкидає російський колоніалізм і імперіалізм. Варшава робить акцент на посиленні могутності своєї армії. Про це заявив прем'єр-міністр країни Матеуш Моравецький.

Як повідомляє Wprost, він сказав про те, що можливе рішення Росії напасти на Польщу призведе до війни з польським народом, оскільки 40 мільйонів поляків будуть готові воювати.

читайте такожХочете "зберегти обличчя" Путіну - віддайте Браденбург чи Піренеї: Польща рознесла "поступки" МосквіПольський глава уряду нагадав, що Польща багато століть перебувала в полоні російської держави, і не хоче повернення до цього рабства.

Польща відкидає колоніалізм і імперіалізм Росії і боротиметься за свою свободу.

"Ми відкидаємо їх колоніалізм, їх імперіалізм. Ми знаходимося у вільній країні, і ми прагнутимемо до нашої свободи, ми будемо боротися за нашу свободу", - сказав Моравецький.

Також він додав, що одним з аспектів посилення обороноздатності країни є зміцнення могутності армії Польщі. Йдеться про чисельність Збройних сил та оновлення зброї.

"Будівництво нових видів зброї, його виробництво у Польщі, але також і закупівля найсучаснішої зброї за кордоном", - підкреслив Матеуш Моравецький.

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Загрози Польщі з боку Росії

Колишній прем'єр-міністр Польщі Радослав Сікорський 12 червня заявив, що Захід міг би подарувати Україні ядерні боєголовки для захисту держави від російської військової агресії.

Він нагадав про неодноразове порушення Москвою Будапештського меморандуму, в рамках якого Україна у 1994 році відмовилася від ядерних озброєнь в обмін на визнання своєї державності у межах кордонів 1991 року.

Речниця російського МЗС Марія Захарова вибухнула заявою з натяком про ядерний удар по Польщі.

"Вони ставлять під удар польський народ, який втягують в ядерний переділ світу", - підкреслила спікерка зовнішньополітичного відомства держави-агресора.

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