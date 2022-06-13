Якщо Росія зважиться напасти на Польщу, 40 мільйонів поляків візьмуться за зброю - Моравецький

Польська держава багато століть перебувала в полоні Росії і не збирається повертатися назад до рабства, сказав Матеуш Моравецький.
Якщо РФ ризикне ухвалити рішення про напад на Польща, Москва повинна розуміти, що 40 мільйонів поляків готові будуть зі зброєю захищати свою Батьківщину. Польська держава багато століть перебувала в полоні Росії і не хоче повернення назад до рабства. Народ відкидає російський колоніалізм і імперіалізм. Варшава робить акцент на посиленні могутності своєї армії. Про це заявив прем'єр-міністр країни Матеуш Моравецький.
Як повідомляє Wprost, він сказав про те, що можливе рішення Росії напасти на Польщу призведе до війни з польським народом, оскільки 40 мільйонів поляків будуть готові воювати.
читайте такожХочете "зберегти обличчя" Путіну - віддайте Браденбург чи Піренеї: Польща рознесла "поступки" МосквіПольський глава уряду нагадав, що Польща багато століть перебувала в полоні російської держави, і не хоче повернення до цього рабства.
Польща відкидає колоніалізм і імперіалізм Росії і боротиметься за свою свободу.
"Ми відкидаємо їх колоніалізм, їх імперіалізм. Ми знаходимося у вільній країні, і ми прагнутимемо до нашої свободи, ми будемо боротися за нашу свободу", - сказав Моравецький.
Також він додав, що одним з аспектів посилення обороноздатності країни є зміцнення могутності армії Польщі. Йдеться про чисельність Збройних сил та оновлення зброї.
"Будівництво нових видів зброї, його виробництво у Польщі, але також і закупівля найсучаснішої зброї за кордоном", - підкреслив Матеуш Моравецький.
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Загрози Польщі з боку Росії
Колишній прем'єр-міністр Польщі Радослав Сікорський 12 червня заявив, що Захід міг би подарувати Україні ядерні боєголовки для захисту держави від російської військової агресії.
Він нагадав про неодноразове порушення Москвою Будапештського меморандуму, в рамках якого Україна у 1994 році відмовилася від ядерних озброєнь в обмін на визнання своєї державності у межах кордонів 1991 року.
Речниця російського МЗС Марія Захарова вибухнула заявою з натяком про ядерний удар по Польщі.
"Вони ставлять під удар польський народ, який втягують в ядерний переділ світу", - підкреслила спікерка зовнішньополітичного відомства держави-агресора.
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