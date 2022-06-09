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Польща передала Україні понад 240 танків і майже 100 одиниць бронетехніки - Дуда

9 червня 2022, 10:02

Польща відправила в Україну зброю на загальну суму 2 млрд доларів.

танки, Дуда
Польща передала Україні понад 240 танків / скріншот, Reuters

Польща вже передала Україні понад 240 танків і майже 100 одиниць бронетехніки для боротьби з рашистами. Однак навіть цього недостатньо і Україна потребує додаткової допомоги. Про це заявив президент Польщі Анджей Дуда, повідомляє Bild.

Дуда акцентує увагу на тому, що Україні потрібне саме важке озброєння. З таким проханням до нього звертався Володимир Зеленський.

"Україні потрібне важке озброєння, танки. Це потреби України. Я говорив з президентом Зеленським два дні тому. Він знову просив мене. Ми відправили танки, понад 240 танків, які Україна може обслуговувати. Ми відправили майже 100 одиниць бронетехніки і зброї. Зброя, боєприпаси, ракети. Ми відправили в цілому зброї на $2 млрд", - сказав Дуда.

У свою чергу Польща розраховувала на те, що Німеччина передасть їй обіцяні танки Leopard для поповнення своїх запасів. Однак цього досі не сталося.

"Для нас само собою зрозуміло, що замість старих радянських танків, які ми поставили в Україну, ми отримуємо деяку кількість танків Leopard з Німеччини, не найсучасніші. Тому що у нас в Польщі є старіші версії танків Leopard. Завдяки цій допомозі ми хотіли трохи поповнити ці запаси. Ми могли отримати більш старі і модернізувати їх в майбутньому - теж за допомогою німецької промисловості. Наскільки я знаю, ми нічого не отримали", - сказав Дуда.

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Президент Польщі закликав усі країни допомогти Україні та надати артилерію, яка так необхідна для звільнення українських земель.

Раніше Анджей Дуда жорстко висловився про дії Шольца і Макрона, які на тлі війни Росії проти України проводять бесіди з російським диктатором Володимиром Путіним. Дуда підкреслив, що такі розмови не дають ніяких корисних результатів для закінчення війни, а тільки узаконюють особу, відповідальну за злочини армії РФ в Україні.

Нагадаємо, директор Агентства моделювання ситуацій Віталій Бала пояснив, як Німеччина і Франція допомагають РФ уникнути відповідальності за звірства в Україні. Він зазначив, що Макрон і Шольц поводяться як партнери Росії і Путіна, допомагаючи РФ уникнути покарання за її злочини.

Крім цього, публіцист і політичний експерт Юрій Радухін розповів, як Німеччина і Франція збираються умиротворити Путіна, кинувши йому в пащу Україну.

Інші новини:

війна в Україні російське вторгнення Польща Анжей Дуда постачання зброї
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