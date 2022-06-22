Так закрутити гайки, щоб Путін просив діалогу: Дуда закликав ЄС до потужної допомоги Києва

Європа повинна максимально допомогти Україні і вдарити по Росії, щоб Путін сам просив перемовин - Дуда / Колаж Reuters, УНІАН

Польща докладе серйозних зусиль для припинення війни РФ проти України та відновлення територіальної цілісності держави. Європі слід продемонструвати свою підтримку Києву у вигляді надання статусу країни-кандидата в ЄС. Європейським лідерам потрібно підтримувати діалог з Путіним, але тільки з ініціативи Москви. Слід надати таку допомогу Україні, щоб Росія відчула закручування гайок, а Путін сам просив про перемовини. Про це заявив польський президент Анджей Дуда.

Як повідомляє Укрінформ, на нараді польських послів у Варшаві він висловив абсолютну підтримку Україні з боку своєї держави не лише у сфері оборони, а й на шляху вступу до Євросоюзу. За його словами, Європі слід надати українській державі статус країни-кандидата в ЄС.

Крім того, Польща докладе значних зусиль для припинення війни в Україні та відновлення Києвом контролю над своїми територіями у визнаних на міжнародному рівні кордонах.

"Це означає припинення збройних дій, а по-друге - повне відновлення (Києвом) контролю над територією України, яка визнається міжнародним правом", - сказав Дуда.

Польський президент також упевнений, що Москва повинна заплатити Києву 750 мільярдів доларів в якості репарацій, а ЄС потрібно посилювати санкції проти Росії і надавати допомогу Україні для післявоєнного відновлення. Заморожені кошти російських громадян потрібно направити на відновлення української держави.

читайте такожЗавершення війни і звільнення територій: Зеленський поставив Кремлю умову щодо зустрічі з ПутінимТакож Дуда впевнений, що Європі не треба підтримувати контакти з главою Кремля Путіним за власною ініціативою. Потрібно настільки потужно вдарити по Росії і надати допомогу Україні, щоб Путін сам просив про проведення перемовин.

"Мова не йде про те, щоб не розмовляти з Путіним. Йдеться про те, щоб Путін хотів говорити, а не щоб європейські лідери просили агресора про розмову. Треба так закрутити гайки (Росії) так допомогти Україні, щоб це Путін просив про розмову", - підкреслив Анджей Дуда.

Позиція Польщі щодо війни Росії проти України

Офіційна Варшава підтримала Київ після нападу Росії на Україну, який стався 24 лютого. Польська держава надає серйозну військову, політичну та гуманітарну допомогу. Польща стала тимчасовим притулком за кордоном для багатьох українців.

Посол Польщі в Україні Бартош Ціхоцький заявляв, що Росія спеціально створила на Заході ситуацію, за якої Київ можуть вмовляти піти на поступки главі Кремля Володимиру Путіну. За його словами, Варшава, як і раніше, допомагатиме Києву, а політикам, які пропонують "врятувати чиєсь лице", потрібно віддати Росії свій Браденбург та Піренеї.

Прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький попередив Росію про те, що якщо вона зважиться напасти на територію польської держави, 40 мільйонів поляків будуть готові взяти в руки зброю і захищати свою країну. Народ відкидає російський колоніалізм і імперіалізм і акцентує свою увагу на посиленні і могутності армії.

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