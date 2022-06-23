УкрРус
Читати російською
  1. Головна
  3. Світ

"Росія-агресор, її потрібно ізолювати": Дуда жорстко пройшовся по Путіну і РФ

23 червня 2022, 13:08

Президент Польщі Дуда особливо зазначив, що європейські політики не повинні розмовляти з Путіним. і міжнародне співтовариство має ізолювати Росію.

Дуда, прапор Росії
Дуда жорстко пройшовся по Путіну і РФ/ колаж ua.depositphotos.com

Немає абсолютно ніяких сумнівів-агресор в Україні тільки Росія. І тому її потрібно якомога швидше ізолювати. Таку думку висловив польський президент Анджей Дуда в інтерв'ю латвійському телеканалу LSM.

Політик каже, Якщо в Африці та на інших материках настане голод ‒ через проблеми з поставками зерна з України - то винна буде Росія, бо саме її війська за наказом диктатора Путіна напали на Україну.

Дуда особливо зазначив, що європейські політики не повинні розмовляти з Путіним. І міжнародне співтовариство має ізолювати Росію, поки вона "не стане просити про мир".

"Це стратегічна помилка. Не варто дзвонити Путіну, щоб з ним поговорити, легітимізувати його режим і те, що він робить в Україні; Путін — бандит, і якщо він хоче мати які-небудь відносини, повинен про це просити", — підкреслив Дуда.

читайте також"Анджей Дуда - українець": рашисти в істериці поширюють фейки про президента Польщі

Позиція Польщі щодо війни Росії проти України

Офіційна Варшава підтримала Київ після нападу Росії на Україну, який стався 24 лютого. Польська держава надає серйозну військову, політичну та гуманітарну допомогу. Польща стала тимчасовим притулком за кордоном для багатьох українців.

Посол Польщі в Україні Бартош Ціхоцький заявляв, що Росія спеціально створила на Заході ситуацію, при якій Київ можуть вмовляти піти на поступки главі Кремля Володимиру Путіну. За його словами, Варшава як і раніше буде допомагати Києву, а політикам, які пропонують "врятувати чиєсь обличчя", потрібно віддати Росії свій Браденбург і Піренеї.

Прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький попередив Росію про те, що якщо вона зважиться напасти на територію польської держави, 40 мільйонів поляків будуть готові взяти в руки зброю і захищати свою країну. Народ відкидає Російський колоніалізм і імперіалізм і акцентує свою увагу на посиленні і могутності армії.

Інші новини:

Автор: Єгор Бунін
новини Польщі Володимир Путін Анджей Дуда війна Росії та України
Реклама
Підтримайте Главред

Останні новини

13:23

Росія скаженіє: як Україна стає недосяжною для Кремля

13:21

В Міноборони прокоментували чутки про звільнення кількох вулиць у ХерсоніВідео

13:08

"Росія-агресор, її потрібно ізолювати": Дуда жорстко пройшовся по Путіну і РФ

13:00

Гороскоп на завтра 24 червня 2022 для всіх: Тельцям - тайфун у коханні, Дівам - скандал, Овнам - нагорода

12:57

Європарламент підтримав надання Україні статусу кандидата на членство в ЄСВідео

Реклама
12:47

Все одно хочуть захопити всю Україну: Росія після захоплення Донбасу знову рушить на Київ – ЖдановВідео

12:34

Син директора Рівненської АЕС через зауваження жорстоко побив літню жінку: вона померла у лікарні

12:19

Єврорада дасть Україні статус країни-кандидата в ЄС - Шарль МішельВідео

12:18

Армія України трощитиме ППО і артилерію РФ на Зміїному до звільнення острова - ГУРВідео

11:59

Бах - і немає півмільйона доларів: ЗСУ спалили дорогу російську технікуВідео

11:34

На Україну очікує дуже складна зима: тарифи не зміняться, але доведеться "економити тепло" - міністрВідео

11:20

Батько та син разом луплять по позиціях окупантів із "Гвоздики": один заряджає, інший - наводитьВідео

11:13

Як правильно пасинкувати помідори для щедрого врожаю

11:02

Помер колишній соліст "Ласкового мая" Юрій ШатуновВідео

11:00

Україна ризикує стати "вічним кандидатом", або Що дасть статус майбутнього члена ЄСПогляд

10:50

Після перемоги - всім по пиріжку: добрі люди побудували піч бабушке, яка робила паски на руїнах будинкуВідео

10:38

Україна зі зброєю Заходу отримає перевагу: на РФ може очікувати нокаут – американські генералиВідео

10:23

На Донеччині українська авіація покришила позиції окупантів та укріпрайон

09:58

Рушниці для України: у США поліція зібрала вантаж зброї для українцівВідео

09:50

Кремль до кінця року "дотиснуть" до перемир'я - генерал Романенко

Реклама
09:45

Окупанти кинули всі резерви на захоплення Сєвєродонецька - ГайдайВідео

09:21

Армія України битиме війська РФ у хвіст і в гриву, якщо Захід швидко надасть зброю – генерал ЗСУВідео

09:18

Білий квиток у воєнний час: хто має право на нього і як отримати його в Україні

09:12

Як стара Європа ризикує повторити самогубний маневр перед Другою СвітовоюПогляд

08:46

"Мамо, ти вбила дракона?": красуня-воїн ЗСУ розповіла, як її зустрів син після довгої розлукиВідео

08:23

Росія найближчими днями може захопити Лисичанськ - Інститут вивчення війниВідео

08:16

Гороскоп на сьогодні 23 червня 2022 для всіх: один зі знаків зодіаку стане щасливчиком дняВідео

08:05

Українські воїни ліквідували хвалька-окупанта, який кричав про перемогу Росії

07:24

Армія України завдала нового удару по військах РФ на Зміїному і знищила Панцир-С1 за 15 млн доларівВідео

07:04

Як зрозуміти, що чоловік розлюбив: 7 вірних ознак

06:41

Війська РФ майже вичерпали ресурси: Україна здатна контрнаступати, потрібна зброя – ДжонсонВідео

06:23

Чи здатен Лукашенко встромити ножа в спину Путіну та не пустити армію Білорусі на війну з УкраїноюПогляд

05:20

Найсмачніша і дуже корисна вечеря за 20 хвилин: ідеальний рецептВідео

04:51

Олександр Пономарьов показав рідкісне фото красеня-сина

04:50

40 гривень за долар вже влітку: українцям розкрили сценарій стрімкої девальваціїВідео

04:21

Боягуз, ренегат і перебіжчик: український комік Андрій Молочний виявився фанатом "русского мира"Відео

03:40

Увірвуться потужні грози та завалить градом: синоптик попередив про аномальну погоду в УкраїніВідео

03:20

Військовий експерт пояснив, хто вкидає в західні ЗМІ "зраду" про війну на ДонбасіВідео

02:58

Наїв щоки і розплився: у мережі з'явилися нові фото оскандаленого коміка Нурлана СабуроваВідео

02:20

Україну розжарить до +35º: синоптик назвав терміни аномальної спекиВідео

Реклама
02:09

27-річна Міс Бразилія раптово померла від елементарної операції

02:02

До чого сниться війна: тлумачення відомих сонників

01:31

Німецький генерал назвав найслабші місця армії РФ

00:51

Анастасія Приходько представила нову композицію "Степом"

00:51

Прикмети на 23 червня: що не можна робити і як не потрапити в бідуВідео

00:50

52-річна Дженніфер Лопес показала обличчя без макіяжу і фільтрів

00:37

Тарас Тополя розповів про смерть товариша

00:08

Бред Пітт з'явився в образі Офелії на обкладинці популярного глянцю

22 червня, середа
23:54

Росіяни масово спалюють тіла своїх військових після потужного удару ЗСУ - розвідкаВідео

23:41

Маша Єфросиніна розповіла про конфлікт зі свекрухою, який триває 20 років

Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
© 2002-2022, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Ми використовуемо cookies
Прийняти