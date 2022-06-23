"Росія-агресор, її потрібно ізолювати": Дуда жорстко пройшовся по Путіну і РФ

Дуда жорстко пройшовся по Путіну і РФ/ колаж ua.depositphotos.com

Немає абсолютно ніяких сумнівів-агресор в Україні тільки Росія. І тому її потрібно якомога швидше ізолювати. Таку думку висловив польський президент Анджей Дуда в інтерв'ю латвійському телеканалу LSM.

Політик каже, Якщо в Африці та на інших материках настане голод ‒ через проблеми з поставками зерна з України - то винна буде Росія, бо саме її війська за наказом диктатора Путіна напали на Україну.

Дуда особливо зазначив, що європейські політики не повинні розмовляти з Путіним. І міжнародне співтовариство має ізолювати Росію, поки вона "не стане просити про мир".

"Це стратегічна помилка. Не варто дзвонити Путіну, щоб з ним поговорити, легітимізувати його режим і те, що він робить в Україні; Путін — бандит, і якщо він хоче мати які-небудь відносини, повинен про це просити", — підкреслив Дуда.

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Позиція Польщі щодо війни Росії проти України

Офіційна Варшава підтримала Київ після нападу Росії на Україну, який стався 24 лютого. Польська держава надає серйозну військову, політичну та гуманітарну допомогу. Польща стала тимчасовим притулком за кордоном для багатьох українців.

Посол Польщі в Україні Бартош Ціхоцький заявляв, що Росія спеціально створила на Заході ситуацію, при якій Київ можуть вмовляти піти на поступки главі Кремля Володимиру Путіну. За його словами, Варшава як і раніше буде допомагати Києву, а політикам, які пропонують "врятувати чиєсь обличчя", потрібно віддати Росії свій Браденбург і Піренеї.

Прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький попередив Росію про те, що якщо вона зважиться напасти на територію польської держави, 40 мільйонів поляків будуть готові взяти в руки зброю і захищати свою країну. Народ відкидає Російський колоніалізм і імперіалізм і акцентує свою увагу на посиленні і могутності армії.

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