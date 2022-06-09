"Хіба з Гітлером так говорили?": Дуда розніс Шольца і Макрона за дзвінки Путіну

Дуда розніс Шольца і Макрона за дзвінки Путіну/ ОФіс президента, Reuters

Президент Польщі Анджей Дуда жорстко висловився про дії лідерів інших держав, які на тлі війни Росії проти України проводять розмови з російським диктатором Володимиром Путіним.

Дуда наголосив, що такі розмови не дають ніяких корисних результатів для закінчення війни, а тільки узаконюють особу, яка відповідальна за злочини армії РФ в Україні. Про це він висловився в інтерв'ю німецькій газеті Bild.

"Мене вражають усі ті переговори, які зараз ведуться з Путіним. Канцлер Шольц, президент Еммануель Макрон. Ці розмови марні. Що вони роблять? Вони лише узаконюють особу, відповідальну за злочини, вчинені російською армією в Україні. Він (Володимир Путін – ред.) несе за це відповідальність. Він вирішив ввести туди війська. Йому підпорядковуються командири", – наголосив Дуда.

Він поставив риторичне питання, чи розмовляв хтось так з Адольфом Гітлером під час Другої світової війни, як зараз деякі лідери – у першу чергу Макрон і Шольц – з Путіним.

"Хтось казав, що Адольф Гітлер мав зберегти обличчя? Що ми повинні діяти так, щоб не принизити Адольфа Гітлера? Я не чув про таке", – заявив президент Польщі.

Дуда наголосив, що не можна ухвалювати жодну угоду щодо війни в Україні без згоди на це українського уряду. Також він заявив, що потрібно сильніше підтримувати українську оборону, щоб ЗСУ могли вигнати російських окупантів зі своєї землі.

Раніше директор Агентства моделювання ситуацій Віталій Бала пояснив, як Німеччина і Франція допомагають РФ уникнути відповідальності за звірства в Україні. Він зазначив, що Макрон і Шольц поводяться як партнери Росії і Путіна, допомагаючи РФ уникнути покарання за її злочини.

Крім цього, публіцист і політичний експерт Юрій Радухін розповів, як Німеччина і Франція збираються умиротворити Путіна, кинувши йому в пащу Україну.

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