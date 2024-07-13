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"Отримали обіцянки": розкрито невтішні підсумки саміту НАТО для України

Олексій Тесля
13 липня 2024, 02:40
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НАТО намагатиметься не дозволити допустити військової поразки України, каже Максим Розумний.
Максим Розумний, українські військові
/ УНІАН, 56 окрема мотопіхотна Маріупольська бригада

Доктор політичних наук, політичний експерт Максим Розумний прокоментував геополітичну ситуацію, яка може скластися після чергового саміту НАТО у Вашингтоні.

Як підкреслив він у коментарі Главреду, обіцянки країн НАТО Україні можна інтерпретувати так, що "нас (Україну, - ред.) і надалі не залишать без підтримки".

Експерт свідчить, що рішення Альянсу свідчить про те, що буде доставка ППО, і сучасних видів озброєнь, і просто необхідної кількості боєприпасів і снарядів до України, що буде здійснюватися послідовно і що "не дасть змоги допустити військової поразки України".

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"А по-друге, у разі послаблення Росії та її армії отримати певну перевагу і вже на певному етапі, з появою літаків, далекобійної зброї, руйнуванням російських логістичних об'єктів, вже можна буде говорити про перехоплення ініціативи", - зазначив він.

Розумний додав, що в цьому випадку вже можна буде "тиснути на Росію", говорити з нею з позиції сили і домагатися тих поступок, на які вона не готова йти на сьогодні.

Хто такий Максим Розумний

Максим Розумний – український політолог, філософ, журналіст, поет. Доктор політичних наук. Народився 27 червня 1969 року в місті Київ. Закінчив Київський державний університет імені Тараса Шевченка, факультет журналістики (1992). Завідувач відділу стратегічних комунікацій Національного інституту стратегічних досліджень (2005-2008); радник віце-прем'єр-міністра України (2008); завідувач відділу гуманітарної політики та безпеки Національного інституту проблем міжнародної безпеки (з 2009), пише Вікіпедія.

Вступ України до НАТО - останні новини

Раніше генсек НАТО Єнс Столтенберг у розмові з журналістами підтвердив, що всередині організації наразі немає єдності з приводу північноатлантичної інтеграції України. Тому питання членства в НАТО досі "не на порядку денному".

Нагадаємо, основна увага на саміті НАТО була зосереджена на зміцненні перемоги України в довгостроковій перспективі. Саміту НАТО передував саміт Миру в Швейцарії, де низка країн Заходу підписала з Україною власні гарантії безпеки.

Як повідомлялося раніше, президент США Джо Байден припустив, що навіть мир в Україні "необов'язково означає, що Україна вступить до НАТО". Байден зізнався, що "саме він був тим, хто сказав, що не готовий підтримати натоїзацію України".

'Отримали обіцянки': розкрито невтішні підсумки саміту НАТО для України
/ Инфографика: Главред

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НАТО Максим Розумний війна Росії та України
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