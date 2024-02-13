Польський міністр перепросив за висипане зерно, але звинуватив Україну в 'емоційності'

Дії польських фермерів є "не зовсім адекватною формою протесту", але вони перебувають у дуже складній економічній ситуації, заявив Чеслав Секерський.

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Польща відреагувала на дії фермерів із українським зерном / Колаж: Главред, фото: скріншот з відео, twitter.com / MRiRW_GOV_PL

Міністр сільського господарства Польщі Чеслав Секерський перепросив в України за інцидент з розсипаним зерном. Він назвав такі дії польських фермерів "не зовсім адекватною формою протесту", але зазначив, що до такого "часто вдаються фермери в різних країнах". Про це повідомила пресслужба польського Міністерства сільського господарства та сільського розвитку.

"Фермери не опанували свої емоції, але слід пам'ятати, що вони перебувають у дуже складній економічній ситуації. Напередодні весняно-польових робіт у них немає грошей на купівлю добрив та засобів захисту рослин. Важко не зрозуміти їх відчай", - заявив польський міністр.

Секерський вважає, що діалог та прямі переговори є найкращим шляхом вирішення конфлікту. Польський уряд наразі веде технічні переговори з українським Міністерством сільського господарства щодо умов торгівлі, які б обмежили наплив товарів, що підривають ринкову стабільність.

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"Від імені польських фермерів я прошу вибачення за такий акт відчаю і прошу розуміння їхньої надзвичайно складної ситуації", - наголосив міністр.

Водночас Секерський критикує "не зовсім стриману" реакцію української влади. За його словами, "занадто різкою була форма заяв заступника міністра економіки, а раніше мера Львова, інші українські політики також були надто емоційними у своєму спілкуванні".

"Я розумію невдоволення української влади до труднощів з експортом сільськогосподарської продукції. Я також повністю усвідомлюю, що торгівля йде в обох напрямках, і ми також експортуємо в Україну... Польські фермери допомагали Україні і хочуть допомагати. Але вони хотіли б, щоб від цієї допомоги виграв український бюджет і виграли фермери, а не олігархи... Вони головним чином стоять за цим великим імпортом, який підриває стабілізацію агропродовольчих ринків у Європі", - додав міністр.

Інцидент з українським зерном

Нагадаємо, під час блокування польсько-українського кордону у неділю, 11 лютого, польські протестувальники напали на українські вантажівки і висипали з них зерно. Мінагрополітики засудили ці події і очікують на швидке покарання винних, тоді як Варшава розшукує провокаторів.

Напередодні польська профспілка фермерів "Солідарність" оголосила про загальний страйк у всій країні з 9 лютого. Демонстранти погрожували заблокувати всі пункти пропуску на кордоні з Україною та перекрити дороги і автомагістралі у деяких регіонах після того, як уряд Польщі підписав угоду з профсоюзом фермерів для припинення блокади ПП "Медика-Шегині" з Україною.

Польські страйки розпочались 6 листопада 2023 року і тривають досі.

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