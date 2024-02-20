Польща не має політичної волі, щоб зупинити протести: Дещиця про блокаду кордону

Протести поляків на кордоні з Україною шкодять не лише економіці обох країн, але й міжнародній репутації Польщі.

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Блокування кордону шкодить і Україні, і Польщі / Колаж: Главред, фото: УНІАН, uk.wikipedia.org, ua.depositphotos.com

Влада Польщі не має достатньої політичної волі для припинення протестів на кордоні з Україною. Блокада кордону поляками шкодить економіці обох країн та позиції Польщі на міжнародній арені. Про це заявив надзвичайний і повноважний посол України в Польщі у 2014-2022 роках Андрій Дещиця в інтерв'ю OBOZ.UA.

За його словами, польські протести шкодять не лише економічному та оборонному потенціалу України, але й негативно впливає на польську економіку та міжнародну репутації країни. Він наголосив, що необхдно якнайшвидше припинити напруження на кордоні. Для цього необхідно повністю або частково задовільнити вимоги протестувальників, або знайти компромісне рішення.

"Це також, що найбільше мене турбує, що воно наносить удар на рівні суспільному. І між народами починається певне напруження, яке абсолютно не потрібне, особливо в час, коли далі триває широкомасштабна агресія Росії в Україні", - наголосив Дещиця. відео дня

Дещиця також зазначив, що розслідування щодо інциденту з розсипаним зерном на кордоні вже проводиться. Однак він підкреслив, що питання про напруження на кордоні є більш загальним, а не обмежується однією ситуацією.

Щодо більш прискіпливої перевірки українців, які перетинають кордон у бік Польщі, Дещиця зауважив, що, найімовірніше, це залежить від кожного окремого офіцера прикордонної чи митної служби з польського боку.

"Функціонально прикордонники чи митники можуть дивитися більш прискіпливо, це також не добре, я вважаю. Але вони принаймні мають на це право. Але протестувальники точно не мають право перевіряти наші машини і висловлювати згоду, чи вони можуть проїхати через кордон чи ні", - зазначив дипломат.

Ситуація на кордоні

Нагадаємо, польські фермери оголосили про повну блокаду українських перевезень з 20 лютого. Протестувальники планують заблокувати прикордонні переходи, залізничні перевалочні станції та морські порти. Рішення про розширення блокади оголосили представники фермерської профспілки "Солідарність".

"Проблема рентабельності сільськогосподарського виробництва, переробної та інших галузей промисловості нашої країни – це неконтрольований приплив товарів з України, що імпортуються при відкритті кордону ЄС із цією країною", - назвали причину блокади фермери.

Також президент Володимир Зеленський засудив блокування польськими фермерами пунктів пропуску на кордоні з Україною та закликав до спільних раціональних рішень. Він наголосив, що ситуація не є нормальною та потребує співпраці між українцями, поляками та європейськими партнерами.

Крім цього, 20 лютого українські перевізники планують провести дзеркальну акцію протесту біля 3 міжнародних автомобільних пунктів пропуску на україно-польському кордоні у Львівській області. Голова громадської організації "Український транспортний союз" Олег Дубик заявив, що акція триватиме цілодобово до 15 березня 2024 року або ж до розблокування кордону.

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