Це неприйнятно: в МЗС емоційно звернулись до влади Польщі через блокаду кордону

В МЗС закликали польську владу розблокувати кордон та вжити необхідних заходів для припинення антиукраїнської риторики в Польщі.

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В МЗС назвали мету блокади польсько-українського кордону / Колаж Главред, фото: скріншот із відео, УНІАН

Блокування польсько-українського кордону є необгрунтованим заходом, який негативно впливає на економіку та стійкість України у контексті протидії російській збройній агресії. Про це повідомив речник МЗС України Олег Ніколенко у Facebook.

Він підкреслив, що блокада кордону під будь-якими гаслами не має виправдання.

"Наземні кордони залишаються важливими в умовах російської агресії. Дії польських протестувальників та окремих радикальних польських політиків підважують українську економіку та стійкість до відбиття агресії Росії", - написав він.

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Крім того, речник МЗС підкреслив, що кордон між Польщею та Україною є також кордоном ЄС і не повинен бути заручником будь-яких політичних інтересів.

"Вважаємо також неприйнятним агресивне ставлення зі сторони протестувальників до українців та українських вантажів, які перетинають польсько-український кордон. Антиукраїнські гасла, які лунають на кордоні, підтверджують політично вмотивований характер акції. Її мета — провокування подальшого загострення двосторонніх відносин", - вказує Ніколенко.

Він також зазначив, що протестувальники не враховують загроз, пов'язаних з імпортом зерна та інших сільськогосподарських продуктів з Росії та інших країн.

"Закликаємо польську владу надати правову оцінку діям учасників акцій, забезпечити розблокування кордону та вжити заходів задля прининення антиукраїнської риторики, яка базується на безпідставних аргументах", - зазначили в МЗС.

Ніколенко підкреслив, що в умовах зовнішнього випробування дуже важливо зберегти той рівень солідарності, який був побудований між Україною та Польщею за останні роки. Він закликав українців та поляків захищати добросусідські відносини, відбивати будь-які спроби підриву взаємної довіри та захищати безпеку наших країн.

Польська блокада кордону

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, міністр сільського господарства і розвитку села Польщі Чеслав Секерський звернувся до протестуючих фермерів у листі, в якому висловив пріоритети свого міністерства та запросив аграріїв на переговори.

У влади Польщі відсутня достатня політична воля для припинення протестів на кордоні з Україною. Блокада кордону поляками негативно впливає на економіку обох країн та позиції Польщі на міжнародній арені. Про це повідомив надзвичайний і повноважний посол України в Польщі у 2014-2022 роках Андрій Дещиця.

Президент Володимир Зеленський 19 лютого засудив блокування польськими фермерами пунктів пропуску на кордоні з Україною та закликав до спільних і раціональних рішень у цій ситуації.

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