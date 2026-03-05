Рус
Читати російською
  1. Новини
  3. Світ

Чим загрожує Росії операція США в Ірані: дипломат назвав основні ризики

Анна Ярославська
5 березня 2026, 10:51
Імовірність передачі озброєння Ірану "практично дорівнює нулю".
Путін, Іран
Росія не готова ділитися зброєю з Іраном / Колаж: Главред, фото: pixabay, скріншот

Головні тези:

  • Москва сама потребує ресурсів для захисту власної території
  • Передача систем ППО союзнику послабила б оборону Росії
  • Імовірність передачі озброєння Ірану "практично дорівнює нулю"

Росія практично не зможе надати реальну військову допомогу Ірану, оскільки сама потребує ресурсів для захисту власної території. Про це заявив керівник Центру досліджень Росії, дипломат, ексміністр закордонних справ України Володимир Огризко.

За його словами, головне питання полягає в тому, яке озброєння Москва в принципі здатна передати Тегерану. Зокрема, мова може йти про системи протиповітряної оборони, однак їхня передача послабила б захист самої Росії.

відео дня

Огризко зазначив, що російська територія вже піддається атакам безпілотників, а в майбутньому можливі і удари балістичними ракетами. У такій ситуації передача останніх засобів ППО союзнику може створити загрозу для самої РФ.

"Якщо Росія віддасть останнє Ірану, вона відкриє можливості для її власного знищення. Тому шанси на те, що іранці щось отримають від росіян, дорівнюють нулю", — підкреслив дипломат в інтерв'ю Главреду.

Він також припустив, що Іран може залишитися один на один зі своїми проблемами, оскільки, на його думку, удари США по країні є безпрецедентними за потужністю і руйнівною силою.

"Думаю, американці найближчим часом остаточно здолають опір", — припустив він.

На думку Огризко, в разі поразки нинішнього режиму в Ірані Москва може остаточно втратити важливого партнера на Близькому Сході, що створить для Росії додаткові ризики на міжнародній арені.

"Коли американці переможуть цей режим, Росія остаточно втратить свого іранського партнера. Для Москви перспективи і з цього боку є вкрай небезпечними", - резюмував дипломат.

Дивіться відео - Інтерв'ю Володимира Огризко Главреду:

Чому Росія відмовилася рятувати Іран: думка аналітиків ISW

Після початку ударів Ізраїлю і США по Ірану і ліквідації значної частини його керівництва Росія не надала союзнику практичної підтримки, обмежившись співчуттями і стандартними заявами.

"Стандартні відповіді Росії продовжують підкреслювати обмеженість її можливостей підтримувати Іран і асиметрію російсько-іранських відносин. Кремль, ймовірно, залишатиметься обмеженим власними військовими діями в Україні та бажанням домогтися поступок від США, не жертвуючи своїми цілями в Україні", - зазначають аналітики Інституту вивчення війни.

Військова операція США та Ізраїлю в Ірані - останні новини

Як писав Главред, Ізраїль і США 28 лютого завдали ударів по об'єктах на території Ірану. У центрі столиці Тегерана сталося кілька потужних вибухів.

В результаті операції загинув верховний лідер Ірану аятолла Алі Хаменеї. За даними агентства Fars News Agency, напад стався рано вранці в суботу, коли Хаменеї "перебував у своєму кабінеті в будинку лідера" і "виконував свої обов'язки".

Рада аятол обрала Моджтабу Хаменеї, сина Алі Хаменеї, наступним верховним лідером Ірану.

Москва відмовила Тегерану у військовій допомозі після початку масованих ударів США та Ізраїлю по об'єктах режиму в Ірані.

Президент США Дональд Трамп заявив, що Вашингтон планує продовжувати свою операцію проти Тегерана протягом "чотирьох-п'яти тижнів". На питання про те, кого він хотів би бачити на чолі Ірану, він відповів: "У мене є три дуже хороших кандидати".

Крім того, Трамп заявив, що США можуть розглянути відправку сухопутних військ до Ірану, якщо цього вимагатиме розвиток операції Epic Fury. За його словами, він не виключає жодного сценарію, якщо він буде "необхідний для досягнення цілей".

Інші новини:

Про персону: Володимир Огризко

Володимир Огризко – український дипломат, міністр закордонних справ України (2007-2009), надзвичайний і повноважний посол України (1996). З вересня 2014 року керує аналітико-інформаційним Центром досліджень Росії. Пише статті для таких ЗМІ, як Новое время та Українська правда. З 2022 року проректор із міжнародної діяльності в Київському університеті імені Бориса Грінченка.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

Іран Володимир Огризко новини Ірану
Новини партнерів

Головне за день

Більше
Москва звільнила двох полонених ЗСУ, але передала їх Угорщині - реакція України

Москва звільнила двох полонених ЗСУ, але передала їх Угорщині - реакція України

12:31Світ
Якщо ФОП або неповний день - заборонено: як працює програма єЯсла

Якщо ФОП або неповний день - заборонено: як працює програма єЯсла

12:00Аналітика
Готові до обміну: Зеленський сказав, як Україна може отримати ракети для Patriot

Готові до обміну: Зеленський сказав, як Україна може отримати ракети для Patriot

11:57Війна
Реклама

Популярне

Більше
Іран атакував дронами Азербайджан: є поранені, пошкоджено аеропорт

Іран атакував дронами Азербайджан: є поранені, пошкоджено аеропорт

"Знаю, що не пробачу": Анна Борисюк висловилася про старшу сестру Паперну

"Знаю, що не пробачу": Анна Борисюк висловилася про старшу сестру Паперну

"Закутуйтеся щільніше": синоптик попередила про погіршення погоди 5 березня

"Закутуйтеся щільніше": синоптик попередила про погіршення погоди 5 березня

Про цвітіння можна не мріяти: 5 рослин, які не можна обрізати навесні

Про цвітіння можна не мріяти: 5 рослин, які не можна обрізати навесні

Майже 100 років носило ім'я "сина" Сталіна - що це за місто України

Майже 100 років носило ім'я "сина" Сталіна - що це за місто України

Останні новини

12:59

Як отримати майже 100% сходів насіння: городник розкрив простий суперспосіб

12:52

В Україні встановлять нові камери фіксації швидкості: список по областях

12:49

Танчинець публічно звернувся до сина від першого шлюбу і показав його — деталі

12:31

Москва звільнила двох полонених ЗСУ, але передала їх Угорщині - реакція України

12:29

По Нікіті Преснякову завдали нового удару з РФ - що сталося

До України йде справжня весняна погода: синоптик розповіла про потепління та назвала датиДо України йде справжня весняна погода: синоптик розповіла про потепління та назвала дати
12:08

Що краще не садити на клумбі: список проблемних однорічних квітів

12:04

Насіння зійде швидше: простий метод без дорогих стимуляторів

12:00

Якщо ФОП або неповний день - заборонено: як працює програма єЯсла

11:57

Готові до обміну: Зеленський сказав, як Україна може отримати ракети для Patriot

Реклама
11:52

Ніякий не "хлопок": як українською правильно назвати різкий звук від плескання чи удару

11:46

Капсульний гардероб на весну 2026: як скласти 60 модних образів лише з 12 речейВідео

11:42

Помолодшав на 30 років: чоловік показав фото нової стрижки, яке здивувало

11:37

"Недитяча війна" на 2+2: як українські діти, травмовані російською агресією, вчаться заново жити

11:36

Гороскоп Таро на завтра, 6 березня: Тельцям - рішення, Левам - створювати

11:29

Яблуні завалять урожаєм: що посадити біля дерева

11:03

Іран атакував дронами Азербайджан: є поранені, пошкоджено аеропорт

11:02

Починають економити: "Флеш" розповів про нові дешеві дрони РФ на фронті

10:54

"Вона ізгой сім'ї": Агутін розповів про трагедію рідної жінки

10:51

Чим загрожує Росії операція США в Ірані: дипломат назвав основні ризикиВідео

10:44

Багато живої сили та важливі склади РФ опинилися в епіцентрі ударів ЗСУ - деталі

Реклама
10:43

Китайський гороскоп на завтра 6 березня: Зміям - сварки, Півням - негатив

10:42

США заявляють про великі запаси зброї, але Трамп й надалі критикує минулі поставки Україні

10:37

Дружина Цекало схудла ще більше: як вона виглядає

10:32

"Думав, що всім набрид": Потап анонсував гучне повернення з Настею Каменських

09:57

У великому місті масово перевірятимуть людей та автомобілі: в чому причина

09:46

"Показувала завжди": відома акторка висловилася про "роман" з Цимбалюком

09:29

Ретроградний Меркурій змінить життя трьох знаків зодіаку до 20 березня

09:29

РФ завдала удару по цивільному судну в Чорному морі: є поранені

09:28

Польщею прокотилася масштабна хвиля депортацій українців: що відбувається

09:01

РФ завдала удару по узбережжю Одещини, спалахнули пожежі: що відомоФото

09:00

Винен не Іран: що відбувається з цінами на паливо в Україні і чи буде бензин по 65

08:35

Карта повітряних тривог в Україні онлайн: що збили за 5 березня (оновлюється)

08:29

У НАТО заговорили про застосування статті 5 про колективну оборону на тлі війни в Ірані

08:18

Карта Deep State онлайн за 5 березня: що відбувається на фронті (оновлюється)

08:10

Ракет на всіх не вистачить: через Іран Україні прогнозують проблему з ППО - Reuters

08:05

Путіну загрожує переворот, у Кремлі почалося бродіння: Огризко – про страхи диктатораПогляд

07:03

Понад 60 вибухів за кілька годин: два міста в РФ вночі масовано атакували дрониВідео

05:49

Лінива вечеря з картоплі: рецепт божественої страви менш ніж за годину

05:12

Гороскоп на завтра 6 березня: Ракам - радісні новини, Стрільцям - подорож

04:39

Історія мавпеня Панча отримала несподіване продовження - що з ним сталосьВідео

Реклама
04:00

Супертест на IQ: потрібно знайти 3 відмінності на картинці хлопчика з м'ячем за 49 с

03:49

Жодної містики: чому насправді на подвір'я постійно прилітає чорний птах

03:30

Чи можна сушити волосся головою вниз: правда чи міф

03:00

Їм справді пощастить: фортуна ось-ось усміхнеться чотирьом знакам зодіаку

02:10

Бункер не врятує: чому ліквідація Хаменеї стала "чорною міткою" для ПутінаВідео

02:00

Наталія Могилевська вразила зізнанням про Тіну Кароль

01:19

Як американці садять картоплю: незвичайний спосіб без перекопуванняВідео

00:46

Епоха натяжних стель у минулому: 4 рішення, які роблять інтер’єр елітним

04 березня, середа
23:51

Коли обрізати дерева, щоб не втратити врожай: названо оптимальні строкиВідео

23:12

В Україні можуть запровадити графіки відключення води - тривожний прогноз

Новини Києва
Коли ситуація із світлом в Києві покращитьсяВідключення опалення в КиєвіПогода в Києві
Новини України
Відключення світлаТелеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніМобілізаціяПолітика
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтраГороскоп 2026Гороскоп Таро
Рецепти
Святкове менюЗакускиСалатиПрості стравиЛегкі десертиНапої
Економіка
Ціни на продуктиГрошова допомогаТарифиКурс валют
Регіони
Новини ХарковаНовини ПолтавиНовини СумНовини ЧеркасиНовини РівногоНовини ЗапоріжжяНовини ЛьвоваНовини ДніпраНовини ТернополяНовини ЖитомираНовини Одеси
Привітання
З днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження синаЗ днем народження, кумЗ днем народження подруги
Новини шоу бізнесу
Софія РотаруОльга СумськаФіліп КіркоровАні ЛоракКейт МіддлтонОлена ЗеленськаАлла ПугачоваМаксим ГалкінНастя КаменськихВіталій КозловськийПотап
Лайфхаки та хитрощі
ПранняКімнатні рослиниУсе про салоПрибиранняАвто
Синоптик
Прогноз погодиМагнітні буріПогода на сьогодніПогода на завтраПилова буря
Мода та краса
Жіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюрМодні помилкиНовини модиПоради від Андре Тана
Цікаве
ГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзіїНародні прикметиУсе про шоу-бізнес

© 2002-2026 Онлайн-медіа Главред GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. 04080, м. Київ, вул. Кирилівська, буд. 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адреса електронної пошти — info@glavred.info. Ідентифікатор онлайн-медіа в Реєстрі суб’єктів у сфері медіа — R40-01822. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство ГЛАВРЕД, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.

Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів Звіт про прозорість JTI
Ми використовуемо cookies
Прийняти