Рус
Читати російською
  1. Новини
  3. Фронт

Починають економити: "Флеш" розповів про нові дешеві дрони РФ на фронті

Марія Николишин
5 березня 2026, 11:02
"Флеш" наголосив, що раніше ворог використовував дорожчі БпЛА.
Починають економити: 'Флеш' розповів про нові дешеві дрони РФ на фронті
Росіяни використовують дешеві дрони на фронті / колаж: Главред, фото: Міноборони РФ, t.me/serhii_flash

Ключові тези:

  • Росіяни почали застосовувати дешеві розвідувальні дрони
  • На фронті почали масово з’являтися БпЛА "Молния"
  • Це сталось через ефективну роботу зенітних підрозділів Сил оборони

Російські війська масово застосовують дешеві розвідувальні дрони на базі БпЛА "Молния", які замінили дорогі ударні апарати. Про це заявив фахівець з систем РЕБ і зв'язку, радник міністра оборони Сергій (Флеш) Бескрестнов в Telegram.

За його словами, російські війська активно використовують дешеві розвідувальні дрони "Молния" для ведення спостереження на фронті.

відео дня

Він підкреслив, що раніше ворог використовував дорожчі БпЛА – "Орлани", "Зали" і "Суперками", вартість яких доходила до десятків тисяч доларів.

Бескрестнов говорить, що через ефективну роботу зенітних підрозділів Сил оборони ці апарати активно знищувалися, що змусило окупантів шукати більш економну заміну.

Фахівець також додав, що щодня йому надсилають до десяти фотографій дронів "Молния", які стали масово з'являтися на фронті.

Він зауважив, що конфігурація пристроїв стандартна: камера SIYI ZR10, модуль AI від SIY, меш-модем 1300-1500 МГц потужністю 2х2 Вт. Відмінність між апаратами полягає лише у світчі-езернет.

Нова тактика ударів РФ

Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський говорив, що Росія почала застосовувати нову тактику ударів "Шахедами".

За його словами, зараз дрони летять на гранично малих висотах.

"Україна робить все, щоб протидіяти атакам. Нині ключова роль переходить до дронів-перехоплювачів", - наголосив він.

Починають економити: 'Флеш' розповів про нові дешеві дрони РФ на фронті
Дрон "Шахед" / Інфографіка: Главред

Російські дрони - що відомо

Як повідомляв Главред, раніше російський безпілотник, керований через оптичне волокно, долетів до північних околиць Харкова. Такі дрони становлять серйозну технологічну загрозу, оскільки стандартні засоби виявлення проти них безсилі.

11 лютого Сили оборони вперше збили рідкісний "шахедоподібний" дрон-камікадзе зі штучним інтелектом "Клин". Російський безпілотник перехопили на Оріхівському напрямку.

Крім того, з'явилося відео, яке підтверджує, що росіяни переносять FPV-дрони за допомогою ударних дронів-камікадзе типу "Шахед".

Читайте також:

Про персону: Бескрестнов Сергій "Флеш"

Бескрестнов Сергій Олександрович з позивним "Флеш" - український фахівець та консультант у галузі військових радіотехнологій. Закінчив Київський військовий інститут управління та зв'язку за спеціальністю "Радіо, радіорелейний, тропосферний та космічний зв'язок". Також навчався у різних європейських технічних центрах за напрямками радіорелейного та мобільного зв'язку стандарту GSM. Він займав керівні посади у компаніях "Українські радіосистеми", "Український мобільний зв'язок", став головою ГО "Центр радіотехнологій".

З перших днів війни він брав активну участь в обороні Київської області з 3-м полком сил спеціальних операцій. Він організував систему військового радіозв'язку півночі Київської області разом з 136 батальйоном ТРО. З квітня 2022 року консультував та навчав різні військові підрозділи й силові структури України. Він організував службу технічної підтримки та обмін досвідом для кількох тисяч військових зв'язківців ЗСУ та НГУ. Нині він розробляє засоби малого РЕБ та вивчає на фронтах радіосигнали російських БПЛА всіх типів, пише Вікіпедія.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

війна в Україні дрони новини України війна Росії та України Фронт
Новини партнерів

Головне за день

Більше
Москва звільнила двох полонених ЗСУ, але передала їх Угорщині - реакція України

Москва звільнила двох полонених ЗСУ, але передала їх Угорщині - реакція України

12:31Світ
Якщо ФОП або неповний день - заборонено: як працює програма єЯсла

Якщо ФОП або неповний день - заборонено: як працює програма єЯсла

12:00Аналітика
Готові до обміну: Зеленський сказав, як Україна може отримати ракети для Patriot

Готові до обміну: Зеленський сказав, як Україна може отримати ракети для Patriot

11:57Війна
Реклама

Популярне

Більше
Іран атакував дронами Азербайджан: є поранені, пошкоджено аеропорт

Іран атакував дронами Азербайджан: є поранені, пошкоджено аеропорт

"Знаю, що не пробачу": Анна Борисюк висловилася про старшу сестру Паперну

"Знаю, що не пробачу": Анна Борисюк висловилася про старшу сестру Паперну

"Закутуйтеся щільніше": синоптик попередила про погіршення погоди 5 березня

"Закутуйтеся щільніше": синоптик попередила про погіршення погоди 5 березня

Про цвітіння можна не мріяти: 5 рослин, які не можна обрізати навесні

Про цвітіння можна не мріяти: 5 рослин, які не можна обрізати навесні

Майже 100 років носило ім'я "сина" Сталіна - що це за місто України

Майже 100 років носило ім'я "сина" Сталіна - що це за місто України

Останні новини

12:59

Як отримати майже 100% сходів насіння: городник розкрив простий суперспосіб

12:52

В Україні встановлять нові камери фіксації швидкості: список по областях

12:49

Танчинець публічно звернувся до сина від першого шлюбу і показав його — деталі

12:31

Москва звільнила двох полонених ЗСУ, але передала їх Угорщині - реакція України

12:29

По Нікіті Преснякову завдали нового удару з РФ - що сталося

До України йде справжня весняна погода: синоптик розповіла про потепління та назвала датиДо України йде справжня весняна погода: синоптик розповіла про потепління та назвала дати
12:08

Що краще не садити на клумбі: список проблемних однорічних квітів

12:04

Насіння зійде швидше: простий метод без дорогих стимуляторів

12:00

Якщо ФОП або неповний день - заборонено: як працює програма єЯсла

11:57

Готові до обміну: Зеленський сказав, як Україна може отримати ракети для Patriot

Реклама
11:52

Ніякий не "хлопок": як українською правильно назвати різкий звук від плескання чи удару

11:46

Капсульний гардероб на весну 2026: як скласти 60 модних образів лише з 12 речейВідео

11:42

Помолодшав на 30 років: чоловік показав фото нової стрижки, яке здивувало

11:37

"Недитяча війна" на 2+2: як українські діти, травмовані російською агресією, вчаться заново жити

11:36

Гороскоп Таро на завтра, 6 березня: Тельцям - рішення, Левам - створювати

11:29

Яблуні завалять урожаєм: що посадити біля дерева

11:03

Іран атакував дронами Азербайджан: є поранені, пошкоджено аеропорт

11:02

Починають економити: "Флеш" розповів про нові дешеві дрони РФ на фронті

10:54

"Вона ізгой сім'ї": Агутін розповів про трагедію рідної жінки

10:51

Чим загрожує Росії операція США в Ірані: дипломат назвав основні ризикиВідео

10:44

Багато живої сили та важливі склади РФ опинилися в епіцентрі ударів ЗСУ - деталі

Реклама
10:43

Китайський гороскоп на завтра 6 березня: Зміям - сварки, Півням - негатив

10:42

США заявляють про великі запаси зброї, але Трамп й надалі критикує минулі поставки Україні

10:37

Дружина Цекало схудла ще більше: як вона виглядає

10:32

"Думав, що всім набрид": Потап анонсував гучне повернення з Настею Каменських

09:57

У великому місті масово перевірятимуть людей та автомобілі: в чому причина

09:46

"Показувала завжди": відома акторка висловилася про "роман" з Цимбалюком

09:29

Ретроградний Меркурій змінить життя трьох знаків зодіаку до 20 березня

09:29

РФ завдала удару по цивільному судну в Чорному морі: є поранені

09:28

Польщею прокотилася масштабна хвиля депортацій українців: що відбувається

09:01

РФ завдала удару по узбережжю Одещини, спалахнули пожежі: що відомоФото

09:00

Винен не Іран: що відбувається з цінами на паливо в Україні і чи буде бензин по 65

08:35

Карта повітряних тривог в Україні онлайн: що збили за 5 березня (оновлюється)

08:29

У НАТО заговорили про застосування статті 5 про колективну оборону на тлі війни в Ірані

08:18

Карта Deep State онлайн за 5 березня: що відбувається на фронті (оновлюється)

08:10

Ракет на всіх не вистачить: через Іран Україні прогнозують проблему з ППО - Reuters

08:05

Путіну загрожує переворот, у Кремлі почалося бродіння: Огризко – про страхи диктатораПогляд

07:03

Понад 60 вибухів за кілька годин: два міста в РФ вночі масовано атакували дрониВідео

05:49

Лінива вечеря з картоплі: рецепт божественої страви менш ніж за годину

05:12

Гороскоп на завтра 6 березня: Ракам - радісні новини, Стрільцям - подорож

04:39

Історія мавпеня Панча отримала несподіване продовження - що з ним сталосьВідео

Реклама
04:00

Супертест на IQ: потрібно знайти 3 відмінності на картинці хлопчика з м'ячем за 49 с

03:49

Жодної містики: чому насправді на подвір'я постійно прилітає чорний птах

03:30

Чи можна сушити волосся головою вниз: правда чи міф

03:00

Їм справді пощастить: фортуна ось-ось усміхнеться чотирьом знакам зодіаку

02:10

Бункер не врятує: чому ліквідація Хаменеї стала "чорною міткою" для ПутінаВідео

02:00

Наталія Могилевська вразила зізнанням про Тіну Кароль

01:19

Як американці садять картоплю: незвичайний спосіб без перекопуванняВідео

00:46

Епоха натяжних стель у минулому: 4 рішення, які роблять інтер’єр елітним

04 березня, середа
23:51

Коли обрізати дерева, щоб не втратити врожай: названо оптимальні строкиВідео

23:12

В Україні можуть запровадити графіки відключення води - тривожний прогноз

Новини Києва
Коли ситуація із світлом в Києві покращитьсяВідключення опалення в КиєвіПогода в Києві
Новини України
Телеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніМобілізаціяПолітикаВідключення світла
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп 2026Гороскоп ТароГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтра
Привітання
З днем народження, кумЗ днем народження подругиЗ днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження сина
Синоптик
Прогноз погодиМагнітні буріПогода на сьогодніПогода на завтраПилова буря
Лайфхаки та хитрощі
АвтоПранняКімнатні рослиниУсе про салоПрибирання
Регіони
Новини ДніпраНовини ТернополяНовини ЖитомираНовини ОдесиНовини ХарковаНовини ПолтавиНовини СумНовини ЧеркасиНовини РівногоНовини ЗапоріжжяНовини Львова
Новини шоу бізнесу
Кейт МіддлтонАлла ПугачоваМаксим ГалкінНастя КаменськихВіталій КозловськийПотапСофія РотаруОльга СумськаФіліп КіркоровОлена ЗеленськаАні Лорак
Рецепти
ЗакускиСалатиПрості стравиЛегкі десертиНапоїСвяткове меню
Цікаве
ГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзіїНародні прикметиУсе про шоу-бізнес
Мода та краса
Жіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюрМодні помилкиНовини модиПоради від Андре Тана
Економіка
Ціни на продуктиГрошова допомогаТарифиКурс валют

© 2002-2026 Онлайн-медіа Главред GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. 04080, м. Київ, вул. Кирилівська, буд. 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адреса електронної пошти — info@glavred.info. Ідентифікатор онлайн-медіа в Реєстрі суб’єктів у сфері медіа — R40-01822. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство ГЛАВРЕД, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.

Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів Звіт про прозорість JTI
Ми використовуемо cookies
Прийняти