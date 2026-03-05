Починають економити: 'Флеш' розповів про нові дешеві дрони РФ на фронті

"Флеш" наголосив, що раніше ворог використовував дорожчі БпЛА.

Росіяни використовують дешеві дрони на фронті / колаж: Главред, фото: Міноборони РФ, t.me/serhii_flash

Ключові тези:

Росіяни почали застосовувати дешеві розвідувальні дрони

На фронті почали масово з’являтися БпЛА "Молния"

Це сталось через ефективну роботу зенітних підрозділів Сил оборони

Російські війська масово застосовують дешеві розвідувальні дрони на базі БпЛА "Молния", які замінили дорогі ударні апарати. Про це заявив фахівець з систем РЕБ і зв'язку, радник міністра оборони Сергій (Флеш) Бескрестнов в Telegram.

За його словами, російські війська активно використовують дешеві розвідувальні дрони "Молния" для ведення спостереження на фронті.

Він підкреслив, що раніше ворог використовував дорожчі БпЛА – "Орлани", "Зали" і "Суперками", вартість яких доходила до десятків тисяч доларів.

Бескрестнов говорить, що через ефективну роботу зенітних підрозділів Сил оборони ці апарати активно знищувалися, що змусило окупантів шукати більш економну заміну.

Фахівець також додав, що щодня йому надсилають до десяти фотографій дронів "Молния", які стали масово з'являтися на фронті.

Він зауважив, що конфігурація пристроїв стандартна: камера SIYI ZR10, модуль AI від SIY, меш-модем 1300-1500 МГц потужністю 2х2 Вт. Відмінність між апаратами полягає лише у світчі-езернет.

Нова тактика ударів РФ

Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський говорив, що Росія почала застосовувати нову тактику ударів "Шахедами".

За його словами, зараз дрони летять на гранично малих висотах.

"Україна робить все, щоб протидіяти атакам. Нині ключова роль переходить до дронів-перехоплювачів", - наголосив він.

Дрон "Шахед" / Інфографіка: Главред

Російські дрони - що відомо

Як повідомляв Главред, раніше російський безпілотник, керований через оптичне волокно, долетів до північних околиць Харкова. Такі дрони становлять серйозну технологічну загрозу, оскільки стандартні засоби виявлення проти них безсилі.

11 лютого Сили оборони вперше збили рідкісний "шахедоподібний" дрон-камікадзе зі штучним інтелектом "Клин". Російський безпілотник перехопили на Оріхівському напрямку.

Крім того, з'явилося відео, яке підтверджує, що росіяни переносять FPV-дрони за допомогою ударних дронів-камікадзе типу "Шахед".

Читайте також:

Про персону: Бескрестнов Сергій "Флеш" Бескрестнов Сергій Олександрович з позивним "Флеш" - український фахівець та консультант у галузі військових радіотехнологій. Закінчив Київський військовий інститут управління та зв'язку за спеціальністю "Радіо, радіорелейний, тропосферний та космічний зв'язок". Також навчався у різних європейських технічних центрах за напрямками радіорелейного та мобільного зв'язку стандарту GSM. Він займав керівні посади у компаніях "Українські радіосистеми", "Український мобільний зв'язок", став головою ГО "Центр радіотехнологій". З перших днів війни він брав активну участь в обороні Київської області з 3-м полком сил спеціальних операцій. Він організував систему військового радіозв'язку півночі Київської області разом з 136 батальйоном ТРО. З квітня 2022 року консультував та навчав різні військові підрозділи й силові структури України. Він організував службу технічної підтримки та обмін досвідом для кількох тисяч військових зв'язківців ЗСУ та НГУ. Нині він розробляє засоби малого РЕБ та вивчає на фронтах радіосигнали російських БПЛА всіх типів, пише Вікіпедія.

