Польща встановила День пам'яті жертв Волинської трагедії: реакція МЗС України

В Україні попередили Польщу про можливі негативні наслідки такого рішення.

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Реакція України на встановлення Польщею Дня пам'яті жертв Волинської трагедії / Колаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, УНІАН

Що заявили в МЗС України:

Польща оголосила 11 липня Днем пам'яті жертв Волинської трагедії

Одностороннє рішення Польщі не сприяє примиренню

Сейм Польщі встановив 11 липня День пам'яті жертв так званого "геноциду, вчиненого ОУН і УПА на східних територіях Другої Польської Республіки". В МЗС України відреагували на це рішення.

Україна розцінює цей крок Польщі як такий, що йде врозріз із духом добросусідських відносин між Україною і Польщею. В українському міністерстві попередили, що такі односторонні кроки не сприяють досягненню взаєморозуміння й примирення, над якими тривалий час працюють наші країни.

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"Україна послідовно виступає за наукове, неупереджене вивчення складних сторінок спільної історії. Ми переконані, що шлях до справжнього примирення лежить через діалог, взаємну повагу і спільну роботу істориків, а не через політичні односторонні оцінки", - йдеться у повідомленні.

Через це МЗС України закликало польську сторону утриматися від кроків, які можуть призвести до зростання напруження у двосторонніх відносинах та підірвати досягнення, здобуті конструктивним діалогом і співпрацею між Україною і Польщею.

"Попри упередженість і політичний контекст ухвали Сейму Республіки Польща, продовжуємо йти шляхом проведення пошуково-ексгумаційних робіт на території України та Польщі відповідно. Вже маємо на цьому шляху практичні результати, які повинні мати розвиток і в майбутньому", - додали у відомстві.

Суперечки Польщі та України щодо Волинської трагедії - що відомо

Нагадаємо, Главред писав, що колишній президент Польщі Анджей Дуда закликав до спокійного та конструктивного вирішення історичних суперечностей між Києвом і Варшавою, зокрема щодо подій на Волині.

Раніше стало відомо, що Україна дала згоду на ексгумацію останків поляків у селі Пужники на Тернопільщині, яке повністю знищили разом із його жителями 1945 року.

Напередодні міністр оборони Польщі Владислав Косиняк-Камиш заявляв, що Польща може собі дозволити висувати певні вимоги Києву, зокрема щодо Волинської трагедії, в контексті вступу України до ЄС.

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Що таке МЗС України? Міністерство закордонних справ України (МЗС України) — центральний орган виконавчої влади, діяльність якого спрямовується і координується Кабінетом Міністрів України. МЗС України є головним органом у системі центральних органів виконавчої влади у формуванні та забезпеченні реалізації державної політики у сфері зовнішніх відносин України, пише Вікіпедія.

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