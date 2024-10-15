Вступ до ЄС – не є життєво важливий: Варшава ставить Києву умову для євроінтеграції

Владислав Косиняк-Камиш заявив про умову щодо Волинської трагедії, в контексті вступу України до ЄС

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Владислав Косиняк-Камиш зробив заяву з приводу перспектив євроінтеграції України / Колаж: Главред, Фото: УНІАН, Facebook/kosiniakkamysz

Вступ України до Європейського Союзу не є життєво важливим питанням, тому Польща може собі дозволити висувати певні вимоги Києву, заявив міністр оборони Польщі Владислав Косиняк-Камиш.

На його думку, етико-історична умова щодо Волинської трагедії, в контексті вступу України до ЄС, є найбільш чесним підходом, пише Interia.

"Ми не ставимо це питання як умову гуманітарної чи військової підтримки. Ми допомагали і допомагаємо беззастережно там, де на кону життя людей і де, як ми вважаємо, ми можемо сприяти тому, щоб Росія програла війну", - сказав польський політик.

Водночас він наголосив, що вступ до ЄС - це можливість для розвитку України та підняття її економіки, тому він вважає прийнятним, на додаток до умов, які висуває ЄС, висунути "історичну умову" щодо Волині. Також польський міністр оборони уточнив, що отримав у цьому питанні підтримку уряду, зокрема прем'єра Дональда Туска.

Вступ України до Європейського Союзу Відносини Україна-ЄС — це двосторонні відносини між Україною та Європейським Союзом у галузі міжнародної політики, економіки, освіти, науки та культури. З 23 червня 2022 року Україна є кандидатом на членство у ЄС, пише Вікіпедія. ЄС є політичним, економічним і культурним об'єднанням з ознаками конфедерації, до якого входять 27 європейських держав. 24 лютого 2022 почалося повномасштабне російське вторгнення в Україну. Після цього 28 лютого Україна подала заявку на вступ до ЄС, а підтримка вступу до ЄС в Україні зросла до рекордних 91 %.

"Чітка і сильна позиція всього уряду в цьому питанні, зокрема й величезна прихильність прем'єр-міністра, змушує українську сторону подавати сигнали, що вона почне ексгумації з 2025 року", - каже він.

Крім того, він також вважає, що питання ексгумацій не є приватним питанням польських родин, а його потрібно розглядати як дії української держави щодо польської держави, тому отримання дозволів на ексгумації сім'ями не відповідає очікуванням польського уряду.

"Це мають бути міждержавні відносини із залученням державних інституцій з обох сторін. Ексгумації відбуваються на двосторонній основі між державами. Ми не приймемо ситуацію, коли саме сім'ї вимагатимуть ексгумації своїх близьких, тому що частина родин є, а частина зникла, тому що всі вони були вбиті. Вшанування пам'яті, з іншого боку, належить усім", - додав Косиняк-Камиш.

Дивіться відео - переговори про вступ України скоро розпочнуться:

Раніше повідомлялося, що Варшава не погодиться на вступ України до Європейського Союзу, доки не буде вирішене питання ексгумації та вшанування пам'яті жертв Волинської трагедії. Навіть якщо країни-члени ЄС дадуть згоду на членство України, то його Польська селянська партія, що входить в урядову коаліцію, буде проти.

Нагадаємо, що в Польщі поставили несподівану умову вступу України до ЄС. Начебто реальна політика "повинна поставити ультиматум", щоб вступ України до Євросоюзу не був можливим без вирішення "питання Волині".

Як повідомлялося раніше, екс-глава МЗС Польщі виступив із заявою, що польське головування в ЄС буде присвячене шантажу України. Каменем спотикання між Польщею та Україною може стати рішення щодо ексгумації останків жертв Волинської трагедії.

/ Инфографика: Главред

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