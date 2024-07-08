Польща планує виробляти електроенергію для України - Туск заявив як саме

Польща працює над тим, щоб спалювати польське вугілля, не сплачуючи за викиди, а вироблену електроенергію за європейські гроші передавати Україні.

https://glavred.net/world/polsha-planiruet-proizvodit-elektroenergiyu-dlya-ukrainy-tusk-zayavil-kak-imenno-10579235.html Посилання скопійоване

Польща передаватиме Україні електроенергію / колаж: Главред фото: УНІАН

Польща планує передавати Україні електроенергію, яку отримуватиме від спалювання польського вугілля без виплат за викиди у повітря шкідливих речовин. Про це прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск заявив під час зустрічі із українським президентом Володимиром Зеленським.

"Питання про енергетику має вирішальне значення. Ми зараз працюємо над цим у Польщі, і наші фахівці обговорюють те, як ми можемо безпосередньо допомогти електропостачанню України перед настанням зими", - сказав Туск.

Туск заявив, що в Україні всі енергетичні об'єкти перебувають під загрозою атаки Росіян. Прем'єр Польщі наголосив, що в його країні є велика кількість вугілля, яке Польща планує спалювати, проте не хоче платити за шкідливі викиди в атмосферу, саме тому Туск вважає, що Європа компенсує ці витрати в обмін на те, щоб енергоміст спрямовувати до України.

відео дня

За його словами, "загалом проблему з електроенергією це звісно, не вирішить, але може хоча б частково допомогти Україні пережити цю важку зиму".

"І ми заохочуватимемо всіх наших партнерів до пошуку креативних ідей (для підтримки української енергетики - ред.)", - додав Туск.

Відносини Польщі та України

Від початку повномасштабної війни Росії проти України Польща є одним із найнадійніших союзників України. Президент України Володимир Зеленський прибув із офіційним візитом у Варшаву.

Нагадаємо, під час зустрічі польський премʼєр Дональд Туск допустив можливість збиття російських ракет над територією України, якщо ті летять у напрямку Польщі.

Також Україна та Польща домовилися про формування з громадян України, які перебувають на території країн ЄС, добровольчого військового підрозділу.

Читайте більше новин про відносин України та Польщі:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред