Польща планує виробляти електроенергію для України - Туск заявив як саме

Польща планує передавати Україні електроенергію, яку отримуватиме від спалювання польського вугілля без виплат за викиди у повітря шкідливих речовин. Про це прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск заявив під час зустрічі із українським президентом Володимиром Зеленським.
"Питання про енергетику має вирішальне значення. Ми зараз працюємо над цим у Польщі, і наші фахівці обговорюють те, як ми можемо безпосередньо допомогти електропостачанню України перед настанням зими", - сказав Туск.
Туск заявив, що в Україні всі енергетичні об'єкти перебувають під загрозою атаки Росіян. Прем'єр Польщі наголосив, що в його країні є велика кількість вугілля, яке Польща планує спалювати, проте не хоче платити за шкідливі викиди в атмосферу, саме тому Туск вважає, що Європа компенсує ці витрати в обмін на те, щоб енергоміст спрямовувати до України.
За його словами, "загалом проблему з електроенергією це звісно, не вирішить, але може хоча б частково допомогти Україні пережити цю важку зиму".
"І ми заохочуватимемо всіх наших партнерів до пошуку креативних ідей (для підтримки української енергетики - ред.)", - додав Туск.
Відносини Польщі та України
Від початку повномасштабної війни Росії проти України Польща є одним із найнадійніших союзників України. Президент України Володимир Зеленський прибув із офіційним візитом у Варшаву.
Нагадаємо, під час зустрічі польський премʼєр Дональд Туск допустив можливість збиття російських ракет над територією України, якщо ті летять у напрямку Польщі.
Також Україна та Польща домовилися про формування з громадян України, які перебувають на території країн ЄС, добровольчого військового підрозділу.
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