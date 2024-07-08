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Польща подумує збивати ракети РФ над Україною: заява Зеленського і Туска

Яна Ставська
8 липня 2024, 17:30
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Рішення складне і потребує розмов з іншими членами НАТО, наголосив польський премʼєр.
Польща подумує збивати ракети РФ над Україною: заява Зеленського і Туска
Польща нарешті заговорила про прикриття неба над Заходом України / Колаж Главреда. Фото: ОП

Польський премʼєр Дональд Туск допустив можливість збиття російських ракет над територією України, якщо ті летять у напрямку Польщі. Про розробку відповідного механізму ішлося на пресконференції з президентом Володимиром Зеленським у Варшаві, 8 липня.

Зеленський зауважив, що цей пункт міститься у підписаних з Польщею спеціальних домовленостях. Однак який саме формат матиме цей механізм — не уточнив.

"Особливо ми вдячні щодо спеціальних домовленостей. У безпековій угоді передбачено положення про розробку механізму щодо збиття у повітряному просторі України російських ракет і дронів, випущених у напрямку Польщі", — сказав Зеленський.

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Також зі слів Зеленського випливає, що сторони іще не обговорили терміни реалізації цього механізму — все поки тільки на рівні розмов команд обох політиків.

Своєю чергою, премʼєр Туск уточнив, що ідеться про ракети і снаряди, які прямують до Польщі, але ще знаходяться в українському повітряному просторі.

Цю ідею, вважає Туск, мають підтримати й інші члени НАТО.

"З такою думкою, щоб пробувати їх збити, не чекаючи, коли вони влетять на територію натівську. І це здається абсолютно логічним. Ми потребуємо однозначної співпраці з НАТО, бо такі акції вимагатимуть спільної натівської відповідальності. Це і в інтересах Польщі, і в інтересах України. У документі ми вказали, що вимагатимемо розмов щодо цього, зокрема розмов з союзниками з держав НАТО", — пояснив глава польського уряду.

Він додав, що це — справа серйозна, але ще не завершена.

"Будемо розмовляти з союзниками, як такі дії організувати", — зазначив Туск.

Водночас Польща не може "так просто" передати МіГ, бо вони виконують завдання на території Польщі, виконуючи й натівські місії. Але як тільки країни НАТО дозволять замінити ці літаки іншою авіацією, Польща якнайшвидше реалізує таке рішення, погодився Туск.

Польща відмовлялася збивати ракети РФ — що варто знати

За період повномасштабного вторгнення російські ракети неодноразово порушували повітряний простір Польщі і поверталися на територію України, таким чином обдурюючи своїми маршрутами ППО ЗСУ.

Однак Варшава відмовлялася збивати російські цілі, оскільки це нібито загрожувало ескалацією й втягненням у війну країн НАТО. Збройні сили Польщі лише піднімали авіацію і фактично "проводжали" ракети, які прямували атакувати українські міста.

За словами Зеленського, Україна була готова підписати всі необхідні документи, які вберегли б інші країни від відповідальності в разі руйнування чи пошкодження якихось об'єктів.

Збройні сили Республіки Польща

Збройні сили Республіки Польща - війська і сили Польщі, мета яких полягає в захисті свободи, демократії, незалежності та територіальної цілісності польської держави.

Війська Польщі складаються із сухопутних військ, військово-морських, військово-повітряних сил, спеціальних військ і військ територіальної оборони.

Головнокомандувач - президент Анджей Дуда.

Загальна чисельність армії Польщі - 193 тисячі осіб.

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